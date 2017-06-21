Бывший коммунист и депутат АКЗС Николай Наздрачёв может вернуться в политику и пойти на выборы в Барнаульскую городскую думу в сентябре 2017 года. Об этом сообщает телеграм-канал "ПолитАлтай". ИА "Амител" уточнило правдивость этой информации у самого Наздрачёва.

"По имеющейся информации, Наздрачёв будет участвовать в выборах в Барнаульскую городскую думу. Самое интересное, что баллотироваться он будет от партии КПРФ, с которой ещё в прошлом году довольно сильно конфликтовал. Вероятнее всего, коммунист-эсер будет избираться по 17-му округу, где на праймериз "Единой России" победил Вячеслав Перерядов, президент Федерации кикбоксинга в Алтайском крае", — говорится в сообщении "ПолитАлтай".

Николай Наздрачёв в беседе с корреспондентом ИА "Амител" не подтвердил это сообщение и не опроверг. Судя по всему, однозначного решения пока нет.

При этом он сообщил, что снова является членом партии коммунистов с 28 мая 2017 года (с сохранением 12-летнего партийного стажа).

Вот как прокомментировали этот вопрос ИА "Амител" в пресс-службе партии:

"Информации о том, что недавно вступивший в партию Н. Наздрачев изъявил желание баллотироваться в депутаты какого-либо органа, в краевой штаб по выборам не поступало. Как и официального документального подтверждения о его вступлении в КПРФ".

Напомним, Николая Наздрачёва исключили из КПРФ весной 2016 года, из Алтайского комсомола, который он возглавлял около года, – в июне 2016 года. Причина — многочисленные конфликты с руководством партии – как со старым, так и с новым.

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Наздрачёв был депутатом Алтайского Заксобрания шестого созыва от КПРФ. Причем одним из молодых и ярких депутатов.

На новые выборы в АКЗС, которые состоялись в сентябре 2016 года, от КПРФ он уже не пошел. Пошел от "Справедливой России", но неудачно.

Сейчас официально Николай Наздрачёв является безработным.

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