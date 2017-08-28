Кандидат в депутаты в Барнаульскую гордуму Алексей Добровольский обратился с жалобой в избирательную комиссию города на предвыборную агитацию партии "Единая Россия". Подробности сообщили в пресс-службе партии.
Заявление было отдано еще в четверг, 24 августа. По мнению Добровольского, по городу распространяются буклеты с информацией о городских проектах. Эти проекты, на которые средства выделены из федерального и краевого бюджета, партия официально назвала "Программой партии".
"Стоит отметить, что кроме этих проектов в программе нет никаких политических или социально-экономических тезисов, только распределение средств федерального бюджета на дороги, дворы, больницы и т.д.", — сказано в сообщении пресс-службы партии.
За два дня до этого коммунисты Бийска пожаловались в избирательную комиссию по поводу распространения выпуска газеты "Бийское время", где кандидаты-одномандатники от партии власти "решили попиариться явно "нахаляву", то есть без оплаты со своих счетов".
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Как сообщало ИА "Амител" , ранее КПРФ уже обращалась в избиркомы Барнаула и Рубцовска по поводу агитации партии власти. Но в итоге материалы партии сочли соответствующими закону.
Комментарии
особенно
смешно противнобесит, короче, чтитать про заботу о старшем поколении
Ребят ну тут же видно, что процесс разложения КПРФ обостряется, её позорный конец приближается)
Мдаааа до чего они докатились. Коммунизм это утопия, а коммуняшки просто больные люди ((
всё ровно выиграет ер. Программа у партии самая сильная
Да снять всю эту ЕР полным составом. И отправить на принудительные работы. Пускай восстанавливают страну. Да не забыть забрать у них всё то, что они украли из бюджета (у народа).
Ребят ну тут же видно, что процесс разложения КПРФ обостряется, её позорный конец приближается)
Изя, очень похоже, что у вас просто генетическая неприязнь к КПРФ.
28.08.2017 14:11
Тибул
Капитализм - утопия, а холопы, прислуживающие капиталистам, не просто больные, а... дальше сам догадаешься
Да, нет хорошего сантехника, который бы объяснил, что нужно делать со всей этой системой.
не новость - что ЕР всегда ведет грязную предвыборную компанию. главным образом- в отношении КПРФ.
ЕР это близнец и продолжатель дела КПСС - партии запрещенной в стране. Поэтому и методы одинаковые - мнят себя организующей и направляющей силой, а по сути это действия прямо нарушающие основной закон страны! Но ждать каких-то действий от избиркома наивно...
сегодня в нашей школе директор настоятельно рекомендовала проголосовать досрочно!