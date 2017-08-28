Кандидат в депутаты в Барнаульскую гордуму Алексей Добровольский обратился с жалобой в избирательную комиссию города на предвыборную агитацию партии "Единая Россия". Подробности сообщили в пресс-службе партии.

Заявление было отдано еще в четверг, 24 августа. По мнению Добровольского, по городу распространяются буклеты с информацией о городских проектах. Эти проекты, на которые средства выделены из федерального и краевого бюджета, партия официально назвала "Программой партии".

"Стоит отметить, что кроме этих проектов в программе нет никаких политических или социально-экономических тезисов, только распределение средств федерального бюджета на дороги, дворы, больницы и т.д.", — сказано в сообщении пресс-службы партии.

За два дня до этого коммунисты Бийска пожаловались в избирательную комиссию по поводу распространения выпуска газеты "Бийское время", где кандидаты-одномандатники от партии власти "решили попиариться явно "нахаляву", то есть без оплаты со своих счетов".

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Как сообщало ИА "Амител" , ранее КПРФ уже обращалась в избиркомы Барнаула и Рубцовска по поводу агитации партии власти. Но в итоге материалы партии сочли соответствующими закону.