Кандидат от партии "Справедливая Россия" на выборах в Бийскую городскую думу Артем Турков сообщил корреспонденту ИА "Амител" об обстреле своей квартиры. ЧП произошло вечером в понедельник, 28 августа. Дома в этот момент никого не было.
"Вчера вечером супруга пришла домой первой, около восьми часов, и увидела на стекле в детской комнате следы от выстрела, кроватка как раз под окном стоит. Слава богу, дома никого не было. Я вызвал полицию, написал заявление, но вчера искать под окнами следы выстрелов уже не стали. Сегодня еще никто не приходил. Свидетелей пока не удалось найти", — сообщил Amic.ru Артем Турков.
По его мнению, это мог быть пневматический пистолет. Окно не было разбито полностью, только первое стекло в стеклопакете. Следы выстрелов есть также на стене дома.
27-летний Артем Турков живет на втором этаже пятиэтажки. По его словам, двор тихий, спокойный.
Это ЧП он связывает с выборами.
"У меня недавно два штаба ограбили с агитационными материалами. А на нашем округе высокая конкуренция, все кандидаты денежные, зубы показывают. Листовки только наклеим, их сразу сдирают", — добавил собеседник.
Сниматься с выборов он не намерен, хотя сомневается, что правоохранители дадут ход делу и смогут найти виновных.
Артем Турков — основатель местного бизнеса по изготовлению роллов и блюд японской кухни, зарегистрирован на выборах как неработающий. В партии "Справедливая Россия" не состоит, но является ее сторонником. На выборы пошел в первый раз. Он идет по округу № 11 первым в списке партии "СР". По округу также идут кандидаты от "Единой России", КПРФ, ЛДПР.
Выборы в Бийскую городскую думу состоятся в единый день голосования, 10 сентября 2017 года.
Комментарии
Якудза не дремлет!!!
Ну, по закону жанра, битая морда и поджог впереди...
идиотизм, камешком в окну кинули там даже одного стекла не пробито, уже обстреляли и по законам жанра еще женщину и ребенка надо приплести которые чудом не пострадали.
Видимо кандидат уважением пользуется среди жителей, пусть и пневматика, но попав в глаз приятного мало будет, поверьте господа коментаторы от партии Едим Россию можно ожидать чего угодно, она конкурентов не любит
Народ , не тупите! Явно же сам себя обстрелял или попросил кого то. Перед выборами рейтинг - НАШЕ ВСЕ.