Кандидат от партии "Справедливая Россия" на выборах в Бийскую городскую думу Артем Турков сообщил корреспонденту ИА "Амител" об обстреле своей квартиры. ЧП произошло вечером в понедельник, 28 августа. Дома в этот момент никого не было.

"Вчера вечером супруга пришла домой первой, около восьми часов, и увидела на стекле в детской комнате следы от выстрела, кроватка как раз под окном стоит. Слава богу, дома никого не было. Я вызвал полицию, написал заявление, но вчера искать под окнами следы выстрелов уже не стали. Сегодня еще никто не приходил. Свидетелей пока не удалось найти", — сообщил Amic.ru Артем Турков.

По его мнению, это мог быть пневматический пистолет. Окно не было разбито полностью, только первое стекло в стеклопакете. Следы выстрелов есть также на стене дома.

27-летний Артем Турков живет на втором этаже пятиэтажки. По его словам, двор тихий, спокойный.

Это ЧП он связывает с выборами.

"У меня недавно два штаба ограбили с агитационными материалами. А на нашем округе высокая конкуренция, все кандидаты денежные, зубы показывают. Листовки только наклеим, их сразу сдирают", — добавил собеседник.

Сниматься с выборов он не намерен, хотя сомневается, что правоохранители дадут ход делу и смогут найти виновных.

Артем Турков — основатель местного бизнеса по изготовлению роллов и блюд японской кухни, зарегистрирован на выборах как неработающий. В партии "Справедливая Россия" не состоит, но является ее сторонником. На выборы пошел в первый раз. Он идет по округу № 11 первым в списке партии "СР". По округу также идут кандидаты от "Единой России", КПРФ, ЛДПР.

Выборы в Бийскую городскую думу состоятся в единый день голосования, 10 сентября 2017 года.