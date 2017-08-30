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Досрочное голосование стартовало в Алтайском крае, оппозиция негодует

, ИА "Амител"
Выборы пройдут 10 сентября, но проголосовать можно заранее

Фото: Александра Черданцева

30 августа, в среду, в Алтайском крае стартовало досрочное голосование по выборам 10 сентября 2017 года. Оппозиция высказывает опасения, что это может стать главным административным ресурсом этих выборов.

Выборы муниципального уровня (в Алтайском крае будет избрано более шести тысяч депутатов и местных глав) пройдут 10 сентября 2017 года. Сейчас избирательная комиссия Барнаула, где будут избирать городскую думу седьмого созыва, распространяет информацию о возможности заранее найти себя в списках избирателей и приглашения на досрочное голосование.

Любопытно, что приглашение содержит подробную информацию о досрочном голосовании, но не сообщает, что само голосование состоится 10 сентября.

На сайте госуслуг можно найти информацию о контракте на изготовление 520 тысяч листовок — "приглашений на сверку списков избирателей". По данным на 1 июля 2017 года, в Барнауле зарегистрировано 516 тысяч избирателей. Иными словами, листовок, призванных уведомить о возможности сверки своих данных, что избиратели делают нечасто, и сообщающих о возможности досрочного голосования, даже больше, чем избирателей.

Листовки с приглашением на выборы именно 10 сентября выпущены тиражом всего в 52 тысячи штук.

Местная оппозиция считает, что это сделано специально, чтобы привлечь на досрочное голосование как можно больше людей. И при этом сообщает, что некоторых бюджетников активно призывают проголосовать именно на досрочном голосовании.

Секретарь бюро регионального отделения партии "Справедливая Россия" Владислав Вакаев называет это признаком будущего "привода" избирателей на досрочное голосование и нерациональным использованием бюджетных средств.

"Создается впечатление, что ситуация с аномально высоким тиражом приглашений на сверку списков избирателей выступает в роли той самой "дымовой завесы", которая должна замаскировать "административный привод" людей на досрочное голосование. К нам поступает множество сигналов о том, что именно массовым распространением подобных приглашений власть будет объяснять аномально высокую явку избирателей на досрочное голосование", — высказал мнение на своей странице в Facebook Владислав Вакаев.

Добавим, что в законе нет ограничения по количеству голосующих досрочно. Хоть 100% населения.

Председатель Крайизбиркома Ирина Акимова прокомментировала так: "Процедура досрочного голосования детально регламентирована федеральным и региональным законодательством, что позволяет сделать ее максимально прозрачной, а также обеспечить тайну волеизъявления избирателя".

"На мой взгляд, установленный Кодексом Алтайского края порядок проведения досрочного голосования гарантирует его тайну, исключает возможность искажения волеизъявления избирателя, обеспечивает сохранность избирательных бюллетеней и учет голоса избирателя при установлении итогов голосования. В целях реализации данных принципов в законодательстве о выборах предусматривается ряд организационных и иных мер и процедур, которые исключают какой-либо контроль за процессом голосования и обеспечивают свободу волеизъявления гражданина на выборах", — подчеркнула она.

Напомним, досрочное голосование проходит с 30 августа по 9 сентября включительно. Проголосовать досрочно можно с паспортом в своей участковой избирательной комиссии (именно в комиссии, а не на избирательном участке, который будет работать только 10 сентября). Адрес можете уточнить по ссылке.

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По закону для досрочного голосования должна быть уважительная причина: состояние здоровья, отпуск, командировка, невозможность прибыть на участок из-за учебы или работы, выполнение государственных и общественных обязанностей и другие. Однако в комиссии никто не станет проверять достоверность уважительной причины, а потому проголосовать действительно могут почти все желающие.

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Комментарии

30.08.2017 08:13
Ксения

Так вот почему у меня сегодня такое празничное настроенье-Наш мухлёж началсЯ!

0  0
30.08.2017 08:33
Элвис- Ксении.

В чем технология?

0  0
30.08.2017 08:47
Ксения

В приаритете постпраймиристной Нашей предвыборности!

0  0
30.08.2017 08:50
Элвис

Мне действительно интересна схема мухлежа... Как ЕР пытаются добиться увеличения голосов с помощью этого?

0  0
30.08.2017 09:05
Медведь-шатун

На предприятиях "предлагают" брать открепительные и голосовать за кого надо, что в замен, пока на сказали....

0  0
30.08.2017 09:19
Элвис

как контролировать будут- за кого проголосовал?

0  0
30.08.2017 09:22
- гость -

Шпилен зи блюмен?

0  0
30.08.2017 09:22
- гость -

Нет! А Штирлиц живёт этажом выше!

0  0
30.08.2017 09:24
Сумрачный гений

30.08.2017 08:50
Элвис Мне действительно интересна схема мухлежа...

Видимо "мухлёж" в том, что меньшинству не нравится то, что большинство выбирает ЕдРо с Путиным на коне

0  0
30.08.2017 09:33
- гость -

На предприятиях "предлагают" брать открепительные и голосовать за кого надо, что в замен, пока на сказали....

а в замен повышение налогов, акцизов, тарифов ЖКХ....

0  0
30.08.2017 09:35
- гость -

МУПЫ за отгулы идут голосовать и за дополнительный день к отпуску!!!

0  0
30.08.2017 09:36
Элвис

Кто-то адекватно может объяснить - как партия власти собирается использовать массовое досрочное голосование в свою пользу?!!??? или "не читал, но осуждаю" )))

0  0
30.08.2017 09:49
- гость -

Дык, эта а это предголосование идет под камеры?! А подсчет бюллетеней будет каждый день, или урны будут стоять до 10 числа без охраны и разного рода жулье может спокойно делать вброс нужных бюллетеней?! А наблюдатели, что все эти дни будут на участках?! А кто будет платить членам комиссии за эти дни сидения на участке - Пушкин или все же народонаселение?! А будет ли опубликованы результаты предварительного голосования в сравнении с обычным?! И сколько, интересно, наберет ЕР по итогам предварительного безобразия, может 10 числа уже не имеет смысла идти на участок....

0  0
30.08.2017 09:53
Элвис - 09/49

Ок. спасибо - Вам.

0  0
30.08.2017 09:58
Сумрачный гений

30.08.2017 09:36
Элвис как партия власти собирается использовать массовое досрочное голосование в свою пользу?

Если кратко, то никак. Прямой взаимосвязи нет, ибо каждый может пойти и проголосовать не так как этого бы хотелось работодателю. Но зная нашего человека, думаю что показав "большой кнут" (проблемы на работе) и пообещав "маленький пряник", например, в виде отгула можно достичь вполне реального результата

PS Так как большинство населения всё же быдло конформисты и соответственно легко поддаются манипуляциям. Собственно, всё в рамках предвыборной агитации, обычная психология и никакого мошенничества.

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30.08.2017 10:02
Элвис

тогда вопрос- досрочное и раньше было. Почему сейчас такая активная агитация?
==
"А подсчет бюллетеней будет каждый день" - это уже не айс. если на участок пришел досрочно 1-2 чел, и выяснилось вечером - что за ер ноль голосов ... Тогда можно контролировать его волеизъявление...

0  0
30.08.2017 10:04
Элвис - Сумрачному

Есть логика.

0  0
30.08.2017 10:07
Сумрачный гений

Главное забыл написать. Демократия - это власть народа, причём мнимая (в силу вышеизложенных причин).

ЗЫ Чем заменить демократию - не знаю, но будущее человека (если оно есть) за социально-ориентированными структурами.

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30.08.2017 10:16
Сумрачный гений

30.08.2017 10:02
Элвис
тогда вопрос- досрочное и раньше было. Почему сейчас такая активная агитация?

Потому что появился вполне управляемый административный ресурс. Плюс отработана система работы с электоратом по психологической составляющей.

ЗЫ Кстати, во всех странах с сильным государственным управлением электорат находится в управляемом поле.

0  0
30.08.2017 10:22
Сумрачный гений

30.08.2017 10:02
Элвис "А подсчет бюллетеней будет каждый день" - это уже не айс. если на участок пришел досрочно 1-2 чел, и выяснилось вечером - что за ер ноль голосов ... Тогда можно контролировать его волеизъявление...

Если придёт 1-2 человека, то толку от этого ноль. А организовывая массовую досрочку - реально проследить за результатами не получится. Но здесь срабатывает психология

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30.08.2017 10:29
Элвис

"Если придёт 1-2 человека, то толку от этого ноль." ... "...срабатывает психология "
==
Я - как раз об этом. Избиратель предположит, что придет мало народу- и его "спалят" ))

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30.08.2017 10:40
Сумрачный гений

Фактически придёт много народу, потому что власть активно "пиарит" досрочку и реально отследить кто как проголосовал будет нереально. Никто этого делать и не будет, потому что расчёт на то, что избиратель будучи "на измене" сделает всё правильно.

ЗЫ По большому - всё честно, голосуй так как подсказывает тебе сердце. Но наша трусость и слабость в купе с конформизмом мышления идёт на поводу пиар-технологов. "Мозг мой - враг мой".

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30.08.2017 10:50
Сумрачный гений

Дабы не было кривотолков, ни за кого не агитирую, ни против кого "не топлю", и никакие политические силы не представляю. Абсолютно идентиферентен к партии власти, оппозиции и прочим политическим движениям. Готов поддержать любого человека искренне переживающего за Россию, только такие почему-то не встречаются. Всем мир!

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30.08.2017 10:50
Дядя Вова

30.08.2017 09:05
Медведь-шатун
>>На предприятиях "предлагают" брать открепительные и голосовать за кого надо, что в замен, пока на сказали....
Так всегда было. У нас бюджетники то же самое говорят. Про "что в замен", никогда не слышал, да и как-то ровно, как и на сами выборы.

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