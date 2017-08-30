30 августа, в среду, в Алтайском крае стартовало досрочное голосование по выборам 10 сентября 2017 года. Оппозиция высказывает опасения, что это может стать главным административным ресурсом этих выборов.

Выборы муниципального уровня (в Алтайском крае будет избрано более шести тысяч депутатов и местных глав) пройдут 10 сентября 2017 года. Сейчас избирательная комиссия Барнаула, где будут избирать городскую думу седьмого созыва, распространяет информацию о возможности заранее найти себя в списках избирателей и приглашения на досрочное голосование.

Любопытно, что приглашение содержит подробную информацию о досрочном голосовании, но не сообщает, что само голосование состоится 10 сентября.

На сайте госуслуг можно найти информацию о контракте на изготовление 520 тысяч листовок — "приглашений на сверку списков избирателей". По данным на 1 июля 2017 года, в Барнауле зарегистрировано 516 тысяч избирателей. Иными словами, листовок, призванных уведомить о возможности сверки своих данных, что избиратели делают нечасто, и сообщающих о возможности досрочного голосования, даже больше, чем избирателей.

Листовки с приглашением на выборы именно 10 сентября выпущены тиражом всего в 52 тысячи штук.

Местная оппозиция считает, что это сделано специально, чтобы привлечь на досрочное голосование как можно больше людей. И при этом сообщает, что некоторых бюджетников активно призывают проголосовать именно на досрочном голосовании.

Секретарь бюро регионального отделения партии "Справедливая Россия" Владислав Вакаев называет это признаком будущего "привода" избирателей на досрочное голосование и нерациональным использованием бюджетных средств.

"Создается впечатление, что ситуация с аномально высоким тиражом приглашений на сверку списков избирателей выступает в роли той самой "дымовой завесы", которая должна замаскировать "административный привод" людей на досрочное голосование. К нам поступает множество сигналов о том, что именно массовым распространением подобных приглашений власть будет объяснять аномально высокую явку избирателей на досрочное голосование", — высказал мнение на своей странице в Facebook Владислав Вакаев.

Добавим, что в законе нет ограничения по количеству голосующих досрочно. Хоть 100% населения.

Председатель Крайизбиркома Ирина Акимова прокомментировала так: "Процедура досрочного голосования детально регламентирована федеральным и региональным законодательством, что позволяет сделать ее максимально прозрачной, а также обеспечить тайну волеизъявления избирателя".

"На мой взгляд, установленный Кодексом Алтайского края порядок проведения досрочного голосования гарантирует его тайну, исключает возможность искажения волеизъявления избирателя, обеспечивает сохранность избирательных бюллетеней и учет голоса избирателя при установлении итогов голосования. В целях реализации данных принципов в законодательстве о выборах предусматривается ряд организационных и иных мер и процедур, которые исключают какой-либо контроль за процессом голосования и обеспечивают свободу волеизъявления гражданина на выборах", — подчеркнула она.

Напомним, досрочное голосование проходит с 30 августа по 9 сентября включительно. Проголосовать досрочно можно с паспортом в своей участковой избирательной комиссии (именно в комиссии, а не на избирательном участке, который будет работать только 10 сентября). Адрес можете уточнить по ссылке.

Читайте также: Революции не будет: чего ждет от выборов 10 сентября губернатор Карлин

По закону для досрочного голосования должна быть уважительная причина: состояние здоровья, отпуск, командировка, невозможность прибыть на участок из-за учебы или работы, выполнение государственных и общественных обязанностей и другие. Однако в комиссии никто не станет проверять достоверность уважительной причины, а потому проголосовать действительно могут почти все желающие.