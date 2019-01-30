Коммунальная авария произошла в барнаульском поселке Южной рано утром во вторник, 30 января. Без воды и тепла осталось более 200 домов и несколько десятков учреждений. Об этом сообщает администрация Барнаула.

Повреждение теплосети Д-500 мм по адресу Лесной тракт, 75, было обнаружено в 3 часа утра.

"В результате повреждения прекращена подача отопления от котельной "Ротор".Под отключение отопления и горячего водоснабжения попал поселок Южный: 224 жилых дома (из них 122 дома частного сектора); 17 социально–значимых объектов; 29 административных зданий.

В администрации уточнили, что все детсады, школы, больницы оповещены об ограничении теплоносителя.

Работники МУП "Энергетик" приступили к земляным работам 4:50, участие в ликвидации принимают 18 человек и 8 единиц техники, развернута оперативная группа УГОЧС города Барнаула. На место прибыл главы города Сергей Дугин. Он дал поручение администрации Центрального района совместно с управляющими компаниями оповещать население о сложившейся ситуации и ходе аварийно-восстановительных работ, также управляющим кампаниям поручено вести мониторинг температурного режима во всех зданиях, провести ревизию домов с верхней разводкой систем отопления. Создан оперативный штаб по устранению аварии.

Также в это утро произошла авария на водопроводе в Центральном районе, водой затопило участок улицы Малахова под мостом на Павловском тракте. На улицах вокруг этого мест в домах не стало воды.