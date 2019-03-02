В Барнауле в субботу днем, 2 марта, обнаружилось новое повреждение на водопроводе по адресу: Павловский тракт, 6.

Как сообщили в Барнаульском водоканале, бригада на месте, повреждение локализуют. После локализации давление в системе восстановится.

В месте с тем, проблемы с водоснабжением сейчас сразу в нескольких частях Барнаула. Нет воды на проспектах Комсомольском, Строителей, Социалистическом, а также на улицах Профинтерна, Юрина и Северо-Западная. Кроме того, нет воды в частном секторе вблизи проспекта Комсомольский.

Кроме того, как порталу Amic.ru сообщают читатели, проблемы с водоснабжением есть на других улицах.

Как поясняют в водоканале, проблемы возникли из-за повреждения на Павловском тракте: "Пониженное давление, в части домов есть вода. Локализуют — восстановится".

"Бригады работают, сейчас водоснабжение будет постепенно восстанавливаться. Полностью — ориентировочно через 2 часа", — добавили в водоканале.

Ранее сообщалось, что Барнаульский водоканал устраняет повреждение на водоводе диаметром 200 мм на пересечении улиц 40 лет Октября и Эмилии Алексеевой. На данном участке к 14:00 удалось сократить число зданий, оставшихся без воды.