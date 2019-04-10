Работы по устранению коммунальной аварии проводятся в барнаульском поселке Новый Спутник, сообщает пресс-центр городской администрации.

"В настоящее время силами обслуживающей организации "Алетан" начались работы по устранению повреждения водопроводной сети, ведется откачка воды из колодца. На месте аварии также работают специалисты управления коммунального хозяйства администрации Индустриального района города", – уточняют в мэрии.

Отметим, что накануне в Новом Спутнике 250 домов были отключены от водоснабжения в связи с повреждением водопроводной сети. Выход воды из колодца по улице Лимонной на поверхность обнаружили местные жители.

В данный момент вода отсутствует в жилых домах по улицам: Лимонная, Имбирная, Черничная, Персиковая, Мятная, Анисовая, Айвовая, Медовая.