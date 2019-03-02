В Барнауле из-за повреждения водовода Д-600 на Павловском тракте произошел выход воды на проезжую часть, сообщается на официальном сайте города.

Движение транспорта остается без изменений. В зоне отключения водоснабжения — часть Железнодорожного, Октябрьского и Центрального районов.

Количество домов, оставшихся без воды, уточняется.

На 16:00 без воды оставались 150 домов частного сектора и 5 административных зданий — по Павловскому тракту в Железнодорожном районе. В остальных домах на данном участке после переподключения водоснабжение восстанавливается.

"Бригады работают, сейчас водоснабжение будет постепенно восстанавливаться. Полностью — ориентировочно через 2 часа", — сообщили ранее в Барнаульском водоканале.

Отмечается, что на месте работают специалисты водоканала. После локализации повреждения будет произведено переподключение системы для сокращения отключенных от водоснабжения потребителей.

Ранее сообщалось, что Барнаульский водоканал устраняет повреждение на водоводе диаметром 200 мм на пересечении улиц 40 лет Октября и Эмилии Алексеевой. На данном участке к 14:00 удалось сократить число зданий, оставшихся без воды.