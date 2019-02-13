Флористические салоны и цветочные магазины Барнаула активно готовятся к одному из самых романтичных праздников – Дню святого Валентина. Накануне 14 февраля привычный ассортимент разбавили специальные предложения: подарочные наборы, включающие букет, игрушку и сладости, букеты из фруктов и композиции из цветов. Некоторые компании сделали упор на необычное оформление букета и эффектную доставку. Amic.ru изучил предложения и цены барнаульского цветочного рынка и узнал, чем горожане будут удивлять своих возлюбленных.

Обычные букеты

Фото: pixabay.comТрадиционно главным цветком 14 февраля снова стали розы. В Барнауле цены на букеты из роз начинаются от 900 рублей.

"Цветландия" предлагает букет из 15 роз за 1290 рублей, букет из 51 розы по акции в честь Дня влюбленных – за 3990 рублей. Самые бюджетные букеты от компании "Русский букет" стоят 1610-2060 рублей, зато "хиты продаж" здесь предлагают со скидкой: букет из 50 кустовых роз стоит 2110 рублей, букет с добавлением семи белых роз, кустовой хризантемы и эвкалипта – 3430 рублей. В "Азалии" можно купить как относительно недорогой букет из семи роз за 775 рублей, так и роскошный букет из 101 эквадорской разноцветной розы с крупным бутоном за 8585 рублей.

Композиции из цветов

Фото: azalia22.ruПомимо простых букетов компании предлагают разнообразные композиции из цветов. Конечно, в День всех влюбленных многие из них выполнены в форме сердца. "Цветландия" предлагает цветы в коробочке в форме сердца за 1890 рублей, а также корзины с цветами за 1350-1890 рублей. Букет в модной шляпной коробке стоит здесь от 1390 рублей. "Русский букет" также предлагает эксклюзивные композиции в форме сердца и букеты в шляпной коробке, но здесь они стоят в пределах 4260-10350 рублей. Подобные композиции в форме сердца от компании "1001 роза" стоят 3500-4700 рублей

Подарочные наборы

Фото: pixabay.comДля тех, кто считает, что обычный букет или композиция из цветов – недостаточно серьезный подарок, барнаульские компании предлагают подарочные наборы, которые помимо букета включают мягкую игрушку и сладости.

В "Цветоландии" набор, состоящий из мягкой игрушки и букета красных роз, стоит от 1590 рублей. Примерно такой же набор, включающий конфеты "Рафаэлло", – от 1790 до 2150 рублей. "Цветкофф" предлагает набор из пяти роз и конфет за 1050 рублей, наборы с игрушками стоят здесь 2165-2990 рублей. За 5239 рублей можно купить подарок, включающий букет из 11 эквадорских роз, конфеты "Рафаэлло", корзину фруктов весом 4 кг и мягкую игрушку. Популярные наборы из цветов и макаронс стоят от 990 рублей до 3700 рублей (такие есть в "Азалии" и в RoseBearSibir).

Фрукты и сладости

Фото: azalia22.ru

Букеты из фруктов и корзины со сладостями – еще одно распространенное предложение ко Дню святого Валентина. За 1750 рублей в "Азалии" можно купить корзину с "M&M’s", "Скитлс", "Ментос", "Меллер" и мандаринами. Такая же корзина с "Киндер-сюрпризами" и "Киндер-шоколадом" будет стоить 2000 рублей, а корзина с фруктами обойдется еще на 500 рублей дороже. Наборы с "Киндер-сюрпризами" от "Цветоландии" стоят 1490 рублей, за 2900 рублей мастер изготовит из "Киндер-шоколада" корзинку в форме сердца и наполнит ее сладостями.

Мишка из цветов

Фото: мишка-из-роз-барнаул.рфНесколько компаний предлагают поздравить любимых, подарив им мишку из 3D фоамирановых роз. Фоамиран – это декоративный пенистый материал, применяемый в различных видах рукоделия. Розы из такого материала очень похожи на настоящие. Размер мишки из роз может варьироваться от 25 до 70 см, а цена – от 1500 до 14000 рублей.

Кстати

Некоторые компании помимо цветов и подарков предлагают услуги аниматора. Букет может вручить курьер в костюме медведя или цветка, для дарителя это будет стоить 500-1000 рублей.