Впереди всех нас ждет большой праздник – День защитника Отечества. Хотя отечество защищают и женщины, но так уж сложилось, что в России 23 февраля считается мужским праздником и радовать в этот день принято именно представителей сильного пола. Ну а какой же праздник без застолья? Наш кулинарный эксперт Софья Корнишина предлагает приготовить на 23 февраля необычный, очень нежный и не сладкий торт, который точно оценят настоящие защитники. Впрочем, давайте честно: вкусно покушать любят все без исключения. И мы уверены, что это блюдо понравится и прекрасным дамам.

Нежный торт из печени

Что потребуется?

600 г куриной печени (можно использовать говяжью)

2 куриных яйца

350 мл молока

250 г муки

1 ч. л. соли

1 морковь (крупная или 2 средних)

1 луковица

масло растительное 4 ст. л.

4 ст. л. майонеза

3 ст. л. сметаны

4 зубчика чеснока

Как готовить?

1. Печень помыть и срезать все прожилки. Далее взбить до однородности в миксере или при помощи погружного блендера. Затем ввести яйца, перемешать, влить молоко и просеять муку, перемешать, чтобы не осталось комочков, затем посолить и добавить растительное масло (3 ст. л.). Блинное тесто готово. Оставляем его на 20-30 минут при комнатной температуре.

2. Тем временем лук режем мелкими кубиками, а морковь натираем на крупной терке. Вливаем на сковороду растительное масло (1 ст. л.). Сначала пассируем лук до прозрачности, затем добавляем морковь и на среднем огне тушим до мягкости 7-10 минут.

3. Соус. В миске смешаем майонез, сметану и чеснок (с майонезом выходит вкуснее, да простят меня сторонники правильного питания).

4. Блины обжариваем на сухой сковороде с двух сторон.

5. Затем каждый блин поочередно смазываем соусом, выкладываем тонким слоем лук с морковью и накрываем следующим блином. Последний блин посыпаем оставшимися овощами и зеленью.

Приятного аппетита!

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