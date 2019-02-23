Ко Дню защитника Отечества Amic.ru выпустил игру "Морской бой". Задача игроков, которые по условиям игры находятся на подводной лодке, – не допустить вражеские корабли близко к берегам Родины. В арсенале игрока 24 торпеды, за поверхностью моря и врагами, естественно, игрок наблюдает в перископ.

С помощью стрелок (вправо-влево) на клавиатуре перископ можно поворачивать в необходимую сторону. Однако торпеда будет лететь только прямо. За пять минут нужно сбить как можно больше вражеских кораблей. Кстати, движутся они с разной скоростью.

Чтобы запустить торпеду, нужно кликнуть либо на цель, либо на синий треугольник на приборной игровой панели.

Время игры отображается слева вверху на игровой панели, количество сбитых кораблей и оставшихся торпед – слева внизу.

Набранные очки можно увидеть вверху на панели.

Итак, поехали!