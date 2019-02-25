Фото: barnaul.org

Понедельник, 25 февраля, начался для части барнаульцев в условиях отсутствия воды.

Горожане сообщают в социальных сетях об отключении холодной и горячей воды в домах в районе пересечения проспекта Ленина и улицы Северо-Западной.

Кроме того, об отсутствии воды информируют и жители домов, расположенных в районе пересечения улиц Георгия Исакова и Телефонная.

В барнаульском водоканале сообщили, что в ближайшее время предоставят подробную информацию о причинах временного отсутствия ресурса.