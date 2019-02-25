Фото: barnaul.org
Понедельник, 25 февраля, начался для части барнаульцев в условиях отсутствия воды.
Горожане сообщают в социальных сетях об отключении холодной и горячей воды в домах в районе пересечения проспекта Ленина и улицы Северо-Западной.
Кроме того, об отсутствии воды информируют и жители домов, расположенных в районе пересечения улиц Георгия Исакова и Телефонная.
В барнаульском водоканале сообщили, что в ближайшее время предоставят подробную информацию о причинах временного отсутствия ресурса.
Комментарии
По всей нечётной стороне Северо-Западной, вплоть до Антона Петрова нет воды.
Профинтерна 50 - воды нет
Настоящий барнаулец - не неженка, он не наслаждается одновременно и теплом, и водой, и светом!
Сайт барнаульского водоканала лёг?
никак обещанный прыжок в новый технологический уклад совершен.
теперь у станы есть будущее...
А я сегодня два тазика воды набрал. Правда у нас плановое отключение должно быть.))
Ленина 80 нет воды.
По всей нечётной стороне Северо-Западной, вплоть до Антона Петрова нет воды.
У нас чётная. Воды нет.
Да как же достало! Понедельник!! На работу надо, а воды нет! Каждую неделю какие-то "сюрпризы"!
наши проекты развития – не федеральные и тем более не ведомственные. Они именно национальные. Их результаты должны быть видны в каждом субъекте Федерации, в каждом муниципалитете (c)
Это Путин виноват!
Телефонная вся - воды нет!
Откуда инфа про ВСЮ телефонную?
25.02.2019 09:08
- гость -
никак обещанный прыжок в новый технологический уклад совершен.
теперь у станы есть будущее...
Не надоедает постоянно плакаться, информации ноль, а вы уже все знаете!
калинина 18 нет воды
Воды нет в микрорайоне Черемушки. Садики все закрыли. Воду раскупили во всех ближайших магазинах.
25.02.2019 09:20
Я
25.02.2019 09:08
- гость -
никак обещанный прыжок в новый технологический уклад совершен.
теперь у станы есть будущее...
Не надоедает постоянно плакаться, информации ноль, а вы уже все знаете
Как сообщили в пресс-службе предприятия, порыв произошел на пересечении Павловского тракта и улицы Новороссийской.
так таки все-таки прорыв БЫЛ )))
Так вам и надо. Вы ж на выборах их выбрали.
Когда наконец закончится это издевательство над городом?