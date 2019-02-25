Жители Железнодорожного и части Октябрьского районов попали под отключение воды из-за коммунальной аварии 25 февраля, сообщили в водоканале.
"На время производства работ ограничено водоснабжение в жилых домах и административных зданиях в Железнодорожном районе, а также в части Октябрьского района: район ВРЗ, поселок Восточный, Жилплощадка. Ориентировочный срок устранения повреждения – сегодня во второй половине дня", – уточнили в пресс-службе коммунального предприятия.
Также в водоканале добавили, что водоснабжение в некоторых домах отключено не повсеместно – у жильцов первых-вторых этажей ресурс есть.
Точную информацию об отключениях обещают предоставить несколько позже.
Напомним, что в данный момент специалисты водоканала устраняют порыв на сетях, произошедший минувшей ночью на пересечении Павловского тракта и улицы Новороссийской.
Комментарии
послание Путина не помогает
25.02.2019 10:18
- гость -
Это смотря куда его послать!
Вчера передачу смотрел, там рассказывали как китайцы мост строят развязку в метро за 9 часов, когда наши это делают за полгода. Тут тоже вряд ли быстро будет - пока подумают, потом покурят, потом материалы пока довезут, там уже и пересменка. А далее опять - покумекать, покурить...
25.02.2019 10:36
- гость -
Взял бы да сам помог! Или только телевизор смотреть можем?
Работают аварийные оперативно.Молодцы.
Наконец то прорыв дошел и до нас.
Мне кажется или СМИ акцентируют на этом внимание?
Порывов в эту зиму - туча. Т.е ремонтная компания 2018г была не полностью?
Просто их так много и такие глобальные для жителей,что уже невозможно делать вид прекрасный..Слишком очевидно все стало,закопанное в землю..
11-47 А вам что проблемы беснующихся бандерлогов показывать? Так люди по крайней мере будут знать почему нет тепла, воды и электричества.