Понять, по какой причине произошло крушение самолета Ан-148 в Подмосковье, помогут черные ящики. Что это такое, какого они цвета на самом деле и почему они не разбиваются вместе с самолетом, выяснило ИА "Амител" .
Что такое черный ящик в самолете?
Такое название получили бортовые регистраторы — устройства, которые записывают параметры работы всех систем самолета на протяжении всего полета, а также переговоры экипажа. На самом деле черные ящики устанавливают не только на самолетах, но и на железнодорожном и водном транспорте. Если вдруг случается какое-либо ЧП, данные бортовых регистраторов помогают выяснить причины происшествия.
Почему черный ящик не разрушается вместе с самолетом?
Дело в том, что эти приборы производят из титановых сплавов. Снаружи они покрыты слоем асбеста. В результате получается высокопрочный и жароустойчивый материал.
Чтобы легче было обнаружить бортовые самописцы, в них встраивают радиомаяки и акустические звукоизлучатели. В случае аварии они автоматически включаются.
И все-таки иногда ящики разрушаются. Однако они так устроены, что можно восстановить хотя бы часть информации.
Как устроены черные ящики?
Запись всех данных ведется на флеш-накопители (в современных моделях) либо на магнитные носители (металлическая проволока или магнитная лента). Затем эту информацию можно считать и расшифровать. Кстати, понятие "расшифровать" используется в значении "списать" или "считать" — то есть перевести данные в текст. На самом деле никакой защиты данных от посторонних в черных ящиках не имеется, ведь предназначены они в первую очередь для того, чтобы понять причины катастроф и снизить их количество, а не для того, чтобы утаить данные.
Сколько черных ящиков в самолете и какие они?
Существует два вида бортовых регистраторов: эксплуатационный и аварийный. Эксплуатационный нужен для того, чтобы наземный персонал мог контролировать действия экипажа. Как правило, он не имеет особой защиты и потому часто разрушается. Он располагается в кабине пилотов. Аварийный регистратор, как следует из названия, используют при расследовании катастроф. Надежную защиту имеет как раз он. Этот самописец расположен в хвостовой части самолета. Обычно в лайнере несколько черных ящиков. Предполагается, что в случае катастрофы уцелеет хотя бы один.
Что записывают черные ящики?
Параметры, которые собирает черный ящик, постоянно расширяются. Сегодня они фиксируют до 300 пунктов. Например, давление топлива, обороты двигателей, температуру, скорость и высоту полета, курс, действия экипажа и пр.
Кто придумал черные ящики?
Изобретателем бортового самописца является австралийский учёный Дэвид Уоррен. Когда в 1953 году разбился первый в мире реактивный пассажирский лайнер "Комета-1", никто не мог понять причины трагедии. И Дэвид Уоррен задумался над тем, что записи переговоров экипажа и показаний приборов могли бы помочь в расследовании таких дел. Уже в 1957 году Дэвид вместе с коллегами создал первую модель чёрного ящика, который мог записывать информацию и переговоры.
Сегодня бортовой самописец является обязательным на всех авиалайнерах. Этот прибор помог не только выяснить причины множества авиакатастроф, но и предотвратить будущие.
Комментарии