Как сильно можно шуметь?

При ремонтных работах важно учитывать, что уровень шума также регулируется законом. Допустимые уровни шума и его пиковые значения устанавливает документ "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях", действующие на всей территории России. Согласно документу, дневное время приходится на период с семи утра до 11 вечера, а ночное – на период с 11 вечера и до семи утра. Днем максимальный кратковременный уровень шума не должен превышать 60 дБ и ночью – 45 дБ, а постоянный – 40 дБ в дневное время и 30 дБ в ночное.

Для сравнения, уровень звука в 30 дБ соответствует тихому шепоту, в 40 дБ обычно укладывается шум автомобильного двигателя, а в 70 дБ — хозяйственный пылесос. Ссора на повышенных тонах может выдать 75 дБ, а реактивный самолет производит шум в 140 дБ. По мнению специалистов, шум в 120-130 дБ является диапазоном болевого порога человека. Пребывание в таких условиях дольше 15 минут может негативно сказаться на психическом и физическом здоровье.

Помните, что уровень шума дрели начинается от 90 Дб, а перфоратора – от 110 Дб. Поэтому при использовании ударной дрели или перфоратора в любом случае нарушаются нормы в отношении соседних квартир. Поэтому старайтесь применять инструменты с шумоподавлением.