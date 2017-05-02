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Как выжить, когда соседи делают ремонт?

, ИА "Амител"
Соблюдение простых правил и норм позволит провести ремонт цивилизованно


Фото: pixabay.com

Наверное, слова "ремонт" и "соседи" даже в одном предложении совмещать небезопасно. Тем не менее эта проблема не теряет своей актуальности. В очередной раз в редакцию портала Amic.ru обратился читатель с просьбой пояснить, сколько часов в день соседи имеют право делать ремонт и насколько допустимы такие работы в выходные. Подробнее об этом в нашей постоянной рубрике "Вопрос-ответ".

 

1
Когда разрешено шуметь в Алтайском крае?
Административные органы субъектов Федерации по-разному регулируют порядок проведения ремонтных работ. В Алтайском крае, в частности, нет отдельного закона, посвященного этому вопросу. Поэтому график шумных работ следует составлять в соответствии с нормами Закона Алтайского края от 10 июля 2002 г. N 46-ЗС "Об административной ответственности за совершение правонарушений на территории Алтайского края". Согласно ст. 61 главы 10 закона, нарушать тишину и покой граждан строго запрещено в ночное время, а именно с десяти вечера до семи часов утра. Следовательно, производство шумных работ законно с семи утра до десяти вечера. При этом закон не делает различий между будними, выходными и праздничными днями.

 

2
Есть ограничения по шумовому дню в Барнауле?
В Барнауле действует постановление администрации от 25.03.2009 № 1442 "Об определении органов местного самоуправления, уполномоченных согласовывать переустройство (или) перепланировку жилого помещения, принимать решение о переводе жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое". Пункт 9 данного постановления определяет ограничения при проведении работ, обусловленных переустройством жилых помещений и сопряженных с шумом. Барнаульцам запрещается шуметь в воскресные и праздничные нерабочие дни, а также производить работы раньше восьми часов утра и заканчивать их позднее 22 часов по местному времени.
3
Существуют ли локальные нормы по режиму дня?
Стоит учесть, что любое ТСЖ вправе устанавливать свою длительность шумового дня. Распространенной практикой является разрешение шумных работ с восьми-девяти утра до шести-семи часов вечера. Ответственность за нарушение решений ТСЖ или управляющих компаний не предусмотрена, но правление ТСЖ может обратиться в суд с иском на нарушителя, так как защищает решение большинства жителей дома.
4
Как сильно можно шуметь?

При ремонтных работах важно учитывать, что уровень шума также регулируется законом. Допустимые уровни шума и его пиковые значения устанавливает документ "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях", действующие на всей территории России. Согласно документу, дневное время приходится на период с семи утра до 11 вечера, а ночное – на период с 11 вечера и до семи утра. Днем максимальный кратковременный уровень шума не должен превышать 60 дБ и ночью – 45 дБ, а постоянный – 40 дБ в дневное время и 30 дБ в ночное.

Для сравнения, уровень звука в 30 дБ соответствует тихому шепоту, в 40 дБ обычно укладывается шум автомобильного двигателя, а в 70 дБ — хозяйственный пылесос. Ссора на повышенных тонах может выдать 75 дБ, а реактивный самолет производит шум в 140 дБ. По мнению специалистов, шум в 120-130 дБ является диапазоном болевого порога человека. Пребывание в таких условиях дольше 15 минут может негативно сказаться на психическом и физическом здоровье.

Помните, что уровень шума дрели начинается от 90 Дб, а перфоратора – от 110 Дб. Поэтому при использовании ударной дрели или перфоратора в любом случае нарушаются нормы в отношении соседних квартир. Поэтому старайтесь применять инструменты с шумоподавлением.

5
Кто должен вывезти строительный мусор?

Строительный мусор, который зачастую мирно покоится на лестничной клетке, загромождая проход, является еще одной причиной раздоров между соседями. Какие доводы бы ни приводили жильцы, захламившие общее пространство, помните, что уже указанное выше постановление барнаульской администрации № 1442 от 25.03.2009 совершенно однозначно запрещает загромождать и загрязнять строительными материалами и отходами места общего пользования и эвакуационные пути.

К строительному причисляют не только крупногабаритный или тяжелый мусор, но также все, что образуется после проведения любых ремонтных работ: обрывки старых обоев, упаковки из-под ламината и плитки, мешки, битое стекло и кирпич, обрезки досок и прочее. Все перечисленное не является твердыми бытовыми отходами, вывоз которых осуществляется управляющей компанией. Поэтому вывоз строительного мусора должен организовать человек, проводящий ремонт в своей квартире. Такие услуги оказывают различные коммерческие компании, договор с которыми может быть подписан УК вашего дома. Плата за услуги вывоза крупногабаритного и строительного мусора в этом случае распределяется автоматически между всеми жильцами, и вам останется выяснить, какой именно вид мусора можно положить в бак. Либо обратитесь в такую компанию в частном порядке.

6
Что делать, если соседи нарушают порядок?

Если ваши соседи беспокоят вас шумом в неположенное время, обратитесь к участковому, который составит протокол об административном правонарушении. За нарушение покоя граждан положен административный штраф в размере от 300 до 1500 рублей для граждан и от 500 до 5000 рублей для должностных лиц.

А если вы уверены в том, что соседи нарушают нормы по уровню шума, можете обратиться в организации, измеряющие уровень звука в квартире человека, который жалуется на шум. В Барнауле этим занимаются ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае", Лаборатория судебной строительно-технической экспертизы и Роспотребнадзор. За нарушения максимально допустимого уровня шума предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или штрафа.

7
Как провести ремонт по-человечески?
Соседи — это люди, которых отделяет от вас несколько десятков сантиметров стены. Они могут прийти к вам на помощь и поддержать в трудную минуту. Или же захлопнуть перед вами дверь. Лучше стараться сохранять с окружающими вас людьми хорошие отношения.

Чтобы поступить цивилизованно, перед началом ремонта предупредите своих соседей по лестничной клетке, а также жильцов из квартир этажами выше и ниже о своих планах. Возможно, вас попросят сделать небольшой перерыв, например, на время дневного сна у маленьких детей. Попытайтесь найти со всеми компромисс. Тем самым вы не только поддержите товарищеские отношения с соседями, но и сбережете время и нервы на скандалах в случае, если вы самовольно нарушите покой жильцов.

Впервые материал был опубликован 18 июня 2016г. в 11:45.

Читайте также в сюжете: Квартирный ответ
Автор:
Галина Коротченко Руководитель проектов 8-913-081-12-85

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Комментарии

18.07.2016 11:49
- гость -

А куда обратиться, если соседи ходят и угрожают, когда я в положенное время делаю ремонт?

0  0
18.07.2016 12:01
- гость -

В дурку, беспокойный сосед.

0  0
18.07.2016 12:04
- гость -


18.07.2016 12:01
- гость -
ты - один из этих "овуляшек" со своими "онижедетями"?

0  0
18.07.2016 12:06
- гость -

В нормальных ТСЖ разрешается шуметь С 9 утра до 18 с перерывом с 13 до 15. Выходные и праздничные запрещены любые работы.

Это отличное решение.

Особенно в новостройках, где некоторые собственники умудряются ремонт после работы делать 3-4 года после заселения. Люди не уважают никого из-за скудного интеллекта.

0  0
18.07.2016 12:12
Большой Ух

с утра до обеда нельзя, все еще спят
с12 до 4 нельзя у детей тихий час
после 4 нельзя люди уставшие вернулись с работы и хотят отдохнуть.

имхо не нравится звездуйте в частный дом, тм вас никто не потревожит.

0  0
18.07.2016 12:17
- гость -

делать 3-4 года после заселения. Люди не уважают никого из-за скудного интеллекта.

Скудность интеллекта не позволяет тебе осознать скудность чужих бюджетов.
Мне тебя жаль!

0  0
18.07.2016 12:31
влад

18.07.2016 12:17

- гость
ну, если вы голодранец и у вас нет мозгов что бы просчитать свой бюджет, то почему другие люди должны годами страдать

0  0
18.07.2016 12:36
- гость -

Как выжить, когда соседи делают ремонт?

просто набраться терпения.
а когда соседи закончат ремонт, надо начать свой ремонт с выносом стен и заменой коммуникаций)))

0  0
18.07.2016 12:48
- гость -

Перфоратор с шумоподавлением это что то новое в в мире инструментов или писаки прикололись?

0  0
18.07.2016 12:56
Читатель

"Распространенной практикой является разрешение шумных работ с восьми-девяти утра до шести-семи часов вечера."
И как если я прихожу домой без пятнадцати семь. На каких условиях, и по каким причинам ТСЖ устанавливает свои правила? ТСЖ это всего на-всего работник по найму, причём ЖИЛЬЦОВ, ЧТО за маразм - ТСЖ устанавливает местный закон.

0  0
18.07.2016 12:59
сосед

Что делать с детьми,которые живут сверху.Скачут не переставая.Гиперактивные-это слово модное.Раньше ставили другой диагноз-психически ненормальные.Сейчас Запад все приукрасил.Родители гордятся.

1  0
18.07.2016 13:02
Читатель

Несколько раз видел картину, работник ТСЖ специально отрывает объявление в лифтах, которые сам клеит (телефон обращения при застревании и т.п.) Говорит мол устаревшие данные сменить надо. А по факту- срывает чтобы потом у него работа была -наклеить, чтобы видно было что он следит и обновляет, якобы за нерадивыми жителями, которые отрывают.

0  0
18.07.2016 13:04
- гость -

Жительница Барнаула за восемь лет совершила два одинаковых убийства ремонтников квартир.

0  0
18.07.2016 13:07
Читатель


сосед, посоветуй соседу отдать детей в гимнастику.(перекладина, батут (спортивный настоящий даже самому попрыгать- очень здорово) брусья, конь, вольные, кольца), сам гимнаст, полезное с приятным, дети будут как выжатый лимон))) для развития лучше нету!)

0  0
18.07.2016 13:09
Читатель

"Жительница Барнаула за восемь лет совершила два одинаковых убийства ремонтников квартир."
- Маловато давали за каждого максимум 4 года)))))))))))))))))))))))))))

0  0
18.07.2016 14:23
Ru.банок

Да не надо заморачивасься,надо начать ремонт СВОЕЙ КВАРТИРЫ!

0  0
18.07.2016 14:48
- гость -

Административное наказание только по закону Алтайского края, за нарушение времени. Про все остальное забудьте, никто на практике никакой шум мерить не будет и никакой иск никуда подавать не будет. Самое реальное - участковый, протокол, штраф. Повторилось - еще раз. За тихий час никто никого на практике не накажет. Могут прийти, затеять ссору, при неудачном раскладе кто-нибудь кого-нибудь может застрелить. А статья полезная

0  0
2.05.2017 11:39
- гость -

Нанимал бригаду на полный ремонт своей квартиры, обошел всех соседей, дал свой номер телефона, что бы если что, то сразу звонили. Бригада работала строго с 9.00 до 17.00 с 12 до 13.00 перерыв. Ну в общем все по правилам, и что вы думаете? с первого дня мне начали названивать все соседи и жаловаться! недельку потерпел, затем перестал брать трубку, а бригадиру сказал - как удобно так и действуй! Ч/з 1,5мес ремонт был успешно завершен, соседи усбагоились

0  0
2.05.2017 11:45
Саныч

амик уже стал старые темы публиковать.... комменты хоть бы убрали старые.

0  0
2.05.2017 11:59
Дядя Вова

2.05.2017 11:45
Саныч
Я даже и не обратил внимания на это. Почитал с удовольствием, так что пусть посты будут, авось ещё кто прочтет.
"Дорогая редакция" уже не в первый раз со старыми темами отжигает. И в большинстве случаев "не прошло и года".

0  0
2.05.2017 12:12
- гость -

"18.07.2016 12:59
сосед
Что делать с детьми,которые живут сверху.Скачут не переставая.Гиперактивные-это слово модное.Раньше ставили другой диагноз-психически ненормальные.Сейчас Запад все приукрасил.Родители гордятся." А что делать с психически-ненормальными соседями, которые постоянно приходят и жалуются на детей????

0  0
2.05.2017 12:14
- гость -

А что делать с психически-ненормальными соседями, которые постоянно приходят и жалуются на детей????

устрой им потоп))

0  0
2.05.2017 12:43
Дядя Вова

...что делать с гиперактивными детьми/психически-ненормальными соседями/строителями из ближнего зарубежья и т.д.
Вспомнилось. Иногда просто хочется взять и...

0  0
2.05.2017 12:49
- гость -

Не надо и...

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