А разве Обь еще не вскрылась?

Нет. На данный момент река Обь вскрылась только локально – на участке от села Фоминское до Камня-на-Оби. Местами фиксируется ледоход, где-то разводье, а где-то движение больших ледяных полей. 14 апреля начались подвижки льда вблизи Камня-на-Оби.

Ледоход в районе Барнаула синоптики прогнозируют на предстоящие выходные, но перед этим река должна вскрыться в районе Усть-Пристани.

Отметим, что средней многолетней датой начала ледохода в столице Алтайского края является 16 апреля. Согласно долгосрочному прогнозу Западно-Сибирского УГМС, весенний ледоход вблизи Барнаула прогнозировали на 9 апреля.