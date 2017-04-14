Вскрытие практически всех рек произошло в Алтайском крае, сообщила порталу Amic.ru начальник отдела гидрологии Алтайского ЦГМС Ольга Прахт. В Барнауле, как отмечают синоптики, настоящего ледохода еще не было. Когда его ждать жителям краевой столицы, читайте в рубрике "Вопрос-ответ".
Нет. На данный момент река Обь вскрылась только локально – на участке от села Фоминское до Камня-на-Оби. Местами фиксируется ледоход, где-то разводье, а где-то движение больших ледяных полей. 14 апреля начались подвижки льда вблизи Камня-на-Оби.
Ледоход в районе Барнаула синоптики прогнозируют на предстоящие выходные, но перед этим река должна вскрыться в районе Усть-Пристани.
Отметим, что средней многолетней датой начала ледохода в столице Алтайского края является 16 апреля. Согласно долгосрочному прогнозу Западно-Сибирского УГМС, весенний ледоход вблизи Барнаула прогнозировали на 9 апреля.
На реках Чарыш, Чумыш идет ледоход, Алей уже практически полностью освободился ото льда.
Затор на данный момент фиксируется на реке Чумыш ниже р.п. Тальменка. Но пока до опасных отметок еще далеко.
Уровень Оби в районе Барнаула на данный момент составляет 264 сантиметра.
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