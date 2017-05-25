Фото: Вячеслав Мельников. Amic.ru
Закон о выборах в России меняется очень часто. Накануне, 24 мая, Госдума приняла в окончательном чтении очередные поправки. На себе россияне их почувствуют на выборах президента в марте 2018 года. Впрочем, это будет упрощение, потому что проголосовать теперь можно не только по месту прописки, но и даже по месту пребывания и без открепительного удостоверения. Рассказываем подробности.
Открепительных больше не будет?
Как было раньше?
В России проголосовать в день выборов можно только по месту прописки. Раньше то отменяли, то вводили два "исключения" – это досрочное голосование, когда граждане по уважительной причине отдавали свой голос раньше дня выборов, и открепительное удостоверение, которое позволяло голосовать на участке не по прописке, а по месту пребывания.
Открепительное надо было брать заранее (в срок от 45 дней до выборов до пяти дней) и сразу указывать, на какой именно участок вместо своего вы придете на выборы. Подробнее об открепительных читайте здесь.
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Собственно, это и было главной проблемой, ведь за этим документом надо было приехать в место прописки. По мнению представителей партии "Единая Россия", из-за нежелания брать открепительные на выборы не приходят около пяти миллионов россиян.
И как теперь можно будет голосовать?
Что еще нового будет на выборах?
- На участках в день голосования будет больше камер, запись будет идти в прямом эфире в интернете, информация потом стираться не будет.
- Наблюдатели смогут свободно перемещаться от участка к участку, а не будут привязаны только одному, как на последних выборах.
- Ужесточены штрафы за нарушения с 3,5 тысяч до 30 тысяч рублей.
- Увеличится количество избирательных участков.
Все эти новшества должны повысить явку.
Комментарии
Сейчас мути добавится
Я постоянно перед каждым плебисцитом забирал свой открепительный . что бы за меня не проголосовали
Я ни вижу из предложенных мне мандатников приличных граждан, а графу "против всех" убрали
Теперь за меня как минимум проголосуют не на одном участке
Все эти новшества должны повысить явку.
ха-ха-ха
тяжело будет обеспечить явку в 80,9%
ну теперь легко и 240% а то и больше