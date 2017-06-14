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Фэн-шуй: как правильно расставить мебель в квартире?

, ИА "Амител"
Меньше углов, больше свободного пространства

Фото: dozor.com.ua


Новая квартира — это чистый лист, на котором будет написана история семьи. Свою судьбу строит сам человек, но есть моменты, которые в этом могут помочь. Одна из них — направление китайской науки фэн-шуй, которое учит распределять энергию в помещениях. Всего-навсего надо правильно расставить мебель в квартире. Разумеется, сделать это можно и в вашей старой квартире. Расстановка мебели имеет большое значение, ибо это может препятствовать передвижению положительной энергии Ци в доме.

1
Как расставить мебель в гостиной?

Гостиная — самая главная комната с точки зрения концентрации энергетики. Здесь, как правило, собирается вся семья, потому в центр комнаты рекомендуется поставить круглый или овальный журнальный столик. Вокруг нужно расположить диван и кресла. Неправильно, когда комната обставлена по двум параллельным линиям: телевизор и шкафы с одной стороны, диван — с другой.

Шкаф — отдельная тема. Во времена Советского Союза было принято ставить много шкафов в зале во всю стену. Сейчас это скорее пережиток прошлого, но если в комнате большие шкафы необходимы, то лучше ставить их вдоль стен и по возможности держать все вещи за закрытыми дверцами, а не на открытых полках.

Телевизор лучше установить на тумбу или даже повесить на стену, чтобы вокруг него могла циркулировать энергия. Но лучше подальше от окон и дверей.

2
Как расставить мебель в спальне?

В спальне, как и в зале, рекомендуется иметь как можно меньше предметов интерьера. Но зал — это место для всех, а спальня — место для отдыха и близости двоих.

Главное — кровать. Она должна быть устойчивой, на ножках, со свободным пространством под ней и с обеих сторон. Стоять она должна так, чтобы лежа человек мог видеть дверь, но не непосредственно напротив двери.

Влияние сторон света по фэн-шуй:

  • Кровать на северо-западе будет сохранять стабильность и надежность отношений между супругами.
  • На востоке лучше спать молодоженам, а также деловым и целеустремленным.
  • На севере — людям в возрасте.
  • На юге — страстным и любвеобильным людям.

А вот ставить кровать в северо-восточной и юго-западной части комнаты не стоит, это может негативно отразиться на качестве сна и эмоциональном здоровье.

Зеркало в комнате — особый предмет. Оно должно быть расположено так, чтобы в нем не отражалась кровать. Зеркало негативно влияет на здоровье человека, так как забирает энергию.

В спальне не должно быть много мебели, телевизора и компьютера, картин и фотографий с яркими и агрессивными изображениями.

Нужно избегать затемненных ниш, ибо в них скапливается негативная энергия Ша. Не рекомендуется держать в спальне растения.

3
Как расставить мебель в кухне?

И в этой комнате также предпочтительнее круглый стол.

Нельзя размещать рядом мойку и плиту: будет борьба стихий огня и воды. Плите самое место в юго-восточной части комнаты, в идеале она не должна соприкасаться с восточной и южной стенами. А мойке — на северо-востоке кухни.

То же касается и холодильника, который не стоит ставить рядом с плитой. Кстати, холодильник должен стоять только на кухне, но никак не в коридоре.

В этой комнате должно быть равномерно светло, без массивных штор и буйно растущих растений.

4
Как расставить мебель в детской комнате?

Комната, где спит ваш ребенок, должна быть подальше от кухни, входной двери, кладовой, ванны и туалета. Если это невозможно, то старайтесь держать дверь в комнату закрытой.

Лучше, если детская будет в восточной части дома.

Письменный стол лучше поставить возле входа, рядом с дверью, но не напротив нее, а кровать ближе к окну. Зоны отдыха и игры лучше разграничить, даже цветом обоев или мебелью.

Здесь должно быть светло, но за счет большого количества светильников, а не за счет одной объемной люстры.

Многоярусная кровать — не лучшее решение по фэн-шуй. Ребенок, спящий на первом ярусе, будет чувствовать себя некомфортно.

5
А как насчет других комнат?

Санузел не должен располагаться напротив входной двери, в идеале из прихожей вообще не должно быть видно ни ванной комнаты, ни туалета. Если уж такая планировка, то снизить негативную энергию помогут растения в коридоре.

Прихожая должна быть светлой, это залог хорошего финансового положения. Зеркало лучше не вешать напротив входной двери.

6
Несколько общих правил
  • Вся мебель должна быть на ножках и приподнята от пола на 15-20 сантиметров.
  • Высокая мебель должна быть вдоль стен.
  • В пустой комнате начинайте расстановку мебели с главного предмета: кровать – в спальне, диван и кресла – в гостиной.
  • Чем меньше комната, тем меньше в ней должно быть мебели.
  • Углы надо закрывать мебелью, потому что там скапливается неблагоприятная Ша. Но это не должен быть диван или кровать.
  • Если в комнате стоит предмет, которым вы долго не пользуетесь, лучше его убрать. Ненужные предметы накапливают энергию.
  • Не сидите, не спите под полками и потолочными балками.
  • Содержите квартиру или дом в чистоте, особенно окна.
Читайте также в сюжете: Квартирный ответ

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