Как расставить мебель в гостиной?

Гостиная — самая главная комната с точки зрения концентрации энергетики. Здесь, как правило, собирается вся семья, потому в центр комнаты рекомендуется поставить круглый или овальный журнальный столик. Вокруг нужно расположить диван и кресла. Неправильно, когда комната обставлена по двум параллельным линиям: телевизор и шкафы с одной стороны, диван — с другой.

Шкаф — отдельная тема. Во времена Советского Союза было принято ставить много шкафов в зале во всю стену. Сейчас это скорее пережиток прошлого, но если в комнате большие шкафы необходимы, то лучше ставить их вдоль стен и по возможности держать все вещи за закрытыми дверцами, а не на открытых полках.

Телевизор лучше установить на тумбу или даже повесить на стену, чтобы вокруг него могла циркулировать энергия. Но лучше подальше от окон и дверей.