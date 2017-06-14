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Новая квартира — это чистый лист, на котором будет написана история семьи. Свою судьбу строит сам человек, но есть моменты, которые в этом могут помочь. Одна из них — направление китайской науки фэн-шуй, которое учит распределять энергию в помещениях. Всего-навсего надо правильно расставить мебель в квартире. Разумеется, сделать это можно и в вашей старой квартире. Расстановка мебели имеет большое значение, ибо это может препятствовать передвижению положительной энергии Ци в доме.
Гостиная — самая главная комната с точки зрения концентрации энергетики. Здесь, как правило, собирается вся семья, потому в центр комнаты рекомендуется поставить круглый или овальный журнальный столик. Вокруг нужно расположить диван и кресла. Неправильно, когда комната обставлена по двум параллельным линиям: телевизор и шкафы с одной стороны, диван — с другой.
Шкаф — отдельная тема. Во времена Советского Союза было принято ставить много шкафов в зале во всю стену. Сейчас это скорее пережиток прошлого, но если в комнате большие шкафы необходимы, то лучше ставить их вдоль стен и по возможности держать все вещи за закрытыми дверцами, а не на открытых полках.
Телевизор лучше установить на тумбу или даже повесить на стену, чтобы вокруг него могла циркулировать энергия. Но лучше подальше от окон и дверей.
В спальне, как и в зале, рекомендуется иметь как можно меньше предметов интерьера. Но зал — это место для всех, а спальня — место для отдыха и близости двоих.
Главное — кровать. Она должна быть устойчивой, на ножках, со свободным пространством под ней и с обеих сторон. Стоять она должна так, чтобы лежа человек мог видеть дверь, но не непосредственно напротив двери.
Влияние сторон света по фэн-шуй:
- Кровать на северо-западе будет сохранять стабильность и надежность отношений между супругами.
- На востоке лучше спать молодоженам, а также деловым и целеустремленным.
- На севере — людям в возрасте.
- На юге — страстным и любвеобильным людям.
А вот ставить кровать в северо-восточной и юго-западной части комнаты не стоит, это может негативно отразиться на качестве сна и эмоциональном здоровье.
Зеркало в комнате — особый предмет. Оно должно быть расположено так, чтобы в нем не отражалась кровать. Зеркало негативно влияет на здоровье человека, так как забирает энергию.
В спальне не должно быть много мебели, телевизора и компьютера, картин и фотографий с яркими и агрессивными изображениями.
Нужно избегать затемненных ниш, ибо в них скапливается негативная энергия Ша. Не рекомендуется держать в спальне растения.
И в этой комнате также предпочтительнее круглый стол.
Нельзя размещать рядом мойку и плиту: будет борьба стихий огня и воды. Плите самое место в юго-восточной части комнаты, в идеале она не должна соприкасаться с восточной и южной стенами. А мойке — на северо-востоке кухни.
То же касается и холодильника, который не стоит ставить рядом с плитой. Кстати, холодильник должен стоять только на кухне, но никак не в коридоре.
В этой комнате должно быть равномерно светло, без массивных штор и буйно растущих растений.
Комната, где спит ваш ребенок, должна быть подальше от кухни, входной двери, кладовой, ванны и туалета. Если это невозможно, то старайтесь держать дверь в комнату закрытой.
Лучше, если детская будет в восточной части дома.
Письменный стол лучше поставить возле входа, рядом с дверью, но не напротив нее, а кровать ближе к окну. Зоны отдыха и игры лучше разграничить, даже цветом обоев или мебелью.
Здесь должно быть светло, но за счет большого количества светильников, а не за счет одной объемной люстры.
Многоярусная кровать — не лучшее решение по фэн-шуй. Ребенок, спящий на первом ярусе, будет чувствовать себя некомфортно.
Санузел не должен располагаться напротив входной двери, в идеале из прихожей вообще не должно быть видно ни ванной комнаты, ни туалета. Если уж такая планировка, то снизить негативную энергию помогут растения в коридоре.
Прихожая должна быть светлой, это залог хорошего финансового положения. Зеркало лучше не вешать напротив входной двери.
- Вся мебель должна быть на ножках и приподнята от пола на 15-20 сантиметров.
- Высокая мебель должна быть вдоль стен.
- В пустой комнате начинайте расстановку мебели с главного предмета: кровать – в спальне, диван и кресла – в гостиной.
- Чем меньше комната, тем меньше в ней должно быть мебели.
- Углы надо закрывать мебелью, потому что там скапливается неблагоприятная Ша. Но это не должен быть диван или кровать.
- Если в комнате стоит предмет, которым вы долго не пользуетесь, лучше его убрать. Ненужные предметы накапливают энергию.
- Не сидите, не спите под полками и потолочными балками.
- Содержите квартиру или дом в чистоте, особенно окна.
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