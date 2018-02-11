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71 человек, по предварительным данным, погиб в авиакатастрофе в Раменском районе Московской области 11 февраля 2018 года. Возле деревни Степановское разбился пассажирский самолет Ан-148, принадлежавший "Саратовским авиалиниям" (рейс 6W 703). Рассказываем, что известно о катастрофе на момент публикации.
На данный момент рассматривается несколько версий крушения: погодные условия, ошибка экипажа, а также техническая неисправность. В то же время специалисты отмечают, что погодные условия были хорошие.
Ряд СМИ сообщили, что самолет мог столкнуться с вертолетом "Почты России".
И только что стало известно, что в числе версий называется отказ и последующий взрыв одного из двигателей воздушного судна.
Владимир Путин выразил соболезнования родственникам погибших. Также президент отдал поручение расследовать авиакатастрофу Ан-148.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту крушения самолета. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц")" и передано в центральный аппарат СК.
Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты. По сообщениям СМИ, все они имеют опыт расследования авиакатастроф.
Прокуратура также начала проверку в связи с крушением.
По сообщению ТАСС, средства объективного контроля в Центре управления воздушным движением в Москве опечатаны, их данные будут переданы органам.
В МЧС работает горячая линия: 8-800-775-17-17
Открыт и телефон доверия оперативного штаба МЧС по Оренбургской области: 8 3532 308 999.
В аэропорту Орска с родственниками пассажиров разбившегося рейса работают психологи.
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