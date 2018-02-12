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Крушение самолета Ан-148 в Подмосковье
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Крушение самолета Ан-148 в Подмосковье: главное к этому часу

, ИА "Амител"
Поисково-спасательная операция на месте авиакатастрофы Ан-148 в Подмосковье завершена


Катастрофа с участием Ан-148 произошла 11 февраля в Подмосковье. Самолет "Саратовских авиалиний" пропал с радаров через несколько минут после взлета. Крушение произошло в районе населенного пункта Степановское.

1
Что произошло?

Самолет Ан-148, следовавший по маршруту Москва — Орск, вылетел из Домодедово в 14:21 по московскому времени. Через несколько минут судно пропало с радаров, экипаж лайнера перестал выходить на связь. Катастрофа произошла в районе подмосковного населенного пункта Степановское.

По словам очевидцев, лайнер загорелся еще во время падения.

2
Сколько человек находилось на борту самолета?
На борту находился 71 человек. Из них 65 пассажиров, в том числе трое детей и шесть членов экипажа.
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3
Все, кто был на борту, погибли?

Да, все, кто находился на борту, погибли.

На месте крушения воздушного судна спасателями найдены тела погибших. Обломки Ан-148 разбросаны в радиусе километра.

Список погибших опубликован на официальном сайте МЧС России.

В МЧС работает "горячая линия", на которой можно получить помощь психологов и узнать сведения о погибших. Телефон: 8-800-775-17-17.

4
Причины катастрофы известны?

Выдвигалось несколько причин крушения лайнера. "Интерфакс" со ссылкой на источник выдвинул версию о столкновении лайнера с вертолетом "Почты России". Однако версия не получила подтверждения. Представители "Почты России" заявили, что не эксплуатируют вертолеты в Московской области. По сообщению МЧС, обломков вертолета на месте катастрофы не найдено.

Следователи рассматривают несколько причин падения самолета. Основные: погодные условия, человеческий фактор и техническое состояние самолета.

Следком России завел уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").

Источник РБК сообщил, что двигатели Ан-148 работали до столкновения с землей. Так что, скорее всего, это был не теракт.

5
Что сейчас происходит на месте трагедии?

В настоящее время спасательная операция на месте авиакатастрофы Ан-148 в Подмосковье завершена. Однако основные поисковые работы могут быть завершены в течение семи дней, заявил глава МЧС России Владимир Пучков. Сейчас на месте трагедии работают следователи.

Сложности прибавляет то, что обломки самолета разбросаны на большой площади. Также ситуацию усугубляет тяжелый снег и рельеф местности.

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6
Над чем работают следователи и какую информацию собирают?

Сейчас следователи работают не только на месте происшествия, но также и в Саратове, Орске, Оренбурге, в аэропорту Домодедово. Изымается эксплуатационная документация в компании "Саратовские авиалинии", происходит допрос сотрудников.

Также следователи устанавливают работников аэропорта Домодедово, которые готовят воздушное судно к полету, и уже приступили к их допросам.

"Проводится аналогичная работа и по линии диспетчерской службы аэропорта вылета. На данный момент установлено, что никаких сообщений о неисправности воздушного судна от экипажа не поступало. В рамках расследования уголовного дела изучается вся техническая составляющая подготовки потерпевшего крушение самолета к вылету, истребован список пассажиров. Следователи проверят все возможные версии авиакатастрофы, в том числе погодные условия, человеческий фактор, техническое состояние самолета и другие возможные варианты развития событий", — сказано на официальном сайте СК РФ.

7
Сколько человек задействовано в осмотре места происшествия?

Работа будет продолжаться в непрерывном режиме, пока не будет полностью завершен осмотр. Сейчас в нем задействовано порядка 100 следователей и криминалистов Следственного комитета РФ из числа сотрудников центрального аппарата СКР и Московского межрегионального следственного управления на транспорте, заявил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Также он распорядился в максимально сжатые сроки провести необходимые генетические и экспертные исследования, чтобы родственники в скором времени могли получить тела погибших.

Также Владимир Путин объявил о создании комиссии по расследованию обстоятельств крушения.

Кроме того, в ближайшее время будут назначены необходимые экспертизы для изучения содержимого бортовых самописцев.

8
Что известно о разбившемся самолете Ан-148?

Его построили в 2010 году. До февраля прошлого года судно эксплуатировала авиакомпания "Россия". Затем его приобрели "Саратовские авиалинии".

СМИ со ссылкой на свои источники в Ространснадзоре сообщают, что к техническому состоянию самолета имелись претензии: масло в редукторах заменялось нерегулярно.

Самолет Ан-148 — это совместный российско-украинский проект. Судно строили на воронежском авиазаводе. С начала российско-украинского конфликта их производство в России свернуто.

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9
Какие еще были авиакатастрофы с участием Ан-148?
Почти за десять лет эксплуатации Ан-148 это вторая катастрофа. Первая произошла в 2011 году во время испытательного полета перед передачей лайнера заказчику. Тогда погибли шесть человек. Отмечается, что другие инциденты с участием этих самолетов обходились без погибших и пострадавших.
10
Что известно о компании "Саратовские авиалинии"?

Авиакомпания была создана на базе советского "Саратовского авиаотряда". Основной владелец — предприниматель Аркадий Евстафьев. Известно, что в Саратовской области он владеет разным бизнесом и не первый год конфликтует с областными властями.

"Саратовские авиалинии" выполняют регулярные рейсы из Саратова в Москву. Также их самолеты из Домодедово летают в Киров, Орск, Грозный, Курск, Пензу. Из красноярского аэропорта Емельяново совершаются рейсы в Читу, Иркутск и Владивосток.

В 2016 году компания перевезла более 500 тысяч человек.

 

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Комментарии

12.02.2018 10:50
.ть

Ужас, самолет загорелся в полете, но это не теракт???

0  0
12.02.2018 10:54
- гость -

Его построили в 2010 году.

Новый ведь совсем. Это получается новое хуже старого?

До февраля прошлого года судно эксплуатировала авиакомпания "Россия". После его затем его приобрели "Саратовские авиалинии".

0  0
12.02.2018 11:06
- гость -

отказаться надо от хохлятского барахла

0  0
12.02.2018 11:14
- гость -

11:06
- гость - "отказаться надо от хохлятского барахла"

Его сделали в Воронеже, Зачем эта ваше визжание...

0  0
12.02.2018 11:33
- гость -

Г. Гудков

Сегодня — очередная трагедия российского лайнера, унесшая жизни 72 человек. Конечно, искренние соболезнования всем родным и близким погибших. Но сейчас не о горе. Просто сегодняшняя катастрофа — не неожиданная трагическая случайность, а давно сложившаяся порочная СИСТЕМА, регулярно убивающая пассажиров на российских авиарейсах.

Весь вечер по «зомбоящику» — бравые по форме и идиотские по сути сообщения: «увеличена группировка спасателей» (?!), пострадавшим семьям выплатят страховые премии (разве это заменит любимого человека!), возбуждена куча уголовных дел (конечно, «после драки» мы горазды махать кулаками и сажать «стрелочников»), «работает правительственная комиссия» (она всегда работает, только самолеты как падали, так и продолжают падать) и прочая, прочая. На месте ЧП — куча больших начальников. Неужели спасатели не способны вести работы без их присутствия?! Вся эта хрень льется с экранов, чтобы за словесной шелухой скрыть главное: руководство страны совершенно не способно обеспечить безопасность полетов. И это — диагноз, который не перебить заявлениями об оказываемой психологической помощи и денежной поддержке. Просто надо понимать: ничего после сегодняшней катастрофы в авиации не изменится, ни один министр не пострадает, ни один крупный чинуша не подаст в отставку, ни один руководитель страны не признает, что он повинен в развале авиации России. Снова спишут на «ошибки пилотов» или плохую работу наземных служб; попавшихся под руку инженеров или диспетчеров посадят под стражу и будут заставлять взять всю вину на себя, чтобы выгородить настоящих преступников.

Итак, чтобы не было иллюзий, немного убойной статистики. По перевозкам пассажиров Россия занимает по разным данным 7-14 место: 7-е по числу полетов и 14-е по количеству перевезенных пассажиров. Отставание от ведущих стран значительное: от США примерно в 12 раз, от Китая — в 5 раз, значительно впереди нас Канада, Япония, Германия, Великобритания, Индия, Бразилия. Мы в группе Франции, Италии, Индонезии и Австралии. Теперь посмотрим, наск

0  0
12.02.2018 11:37
- гость -

Теперь посмотрим, насколько безопасно мы летаем. Есть несколько методик и периодов подсчета(с 1918, 1945 и за последний период). По данным с 1918 и 1945(без терактов, сбитых лайнеров и упавших маломоторных самолетов) — мы уверенно занимаем (с большим отрывом!) второе и совсем не почетное место. С 1945 г. США — 764 катастрофы/10505 погибших; РФ(СССР) — 326/7061; Канада — 177&#8260;1755 (маленькие самолеты); Бразилия — 176/2681; Колумбия 173/2774; Британия — 103/1278; Индия — 94/2341; Индонезия — 95/1226. Обратите внимание, в этом списке числа катастроф «по валу» нет таких лидеров авиаперевозок, как Китай, Япония, Австралия, Италия и т.д. Они занимают места в конце 2-й «десятки» и еще дальше.

Но и это еще не все. По числу аварий на 1 млн. вылетов показатель России просто позорный: 8,19(!). В Северной Америке, например, этот показатель почти в 7 раз меньше, 1,31! То есть наши лайнеры разбиваются в 7 раз чаще. Даже в Африке летают лучше: 6.17! Виноваты, говорите, пилоты, совершающие ошибки?! Ага, они у нас, извините, полные идиоты, не могут научиться летать хотя бы как летчики из Папуа-Новой Гвинеи. Или, может, что-то «в консерватории» не то происходит?!

Но и это еще не весь позор. За последние 6(!) лет (случайно совпадает с длительностью 3-его или 4-ого? срока пребывания у власти нашего президента) Россия вырвалась в АБСОЛЮТНЫЕ ЛИДЕРЫ по авиакатастрофам в мире: в РФ — 41 катастрофа, рекорд! В тех же США — всего 11(последняя в 2013), а в Германии — 4, (последняя в 2010). Практически нет серьезных происшествий за этот же срок в большинстве крупнейших авиадержав мира. А теперь ответьте сами: кто виноват в смерти российских пассажиров, погибающих в катастрофах в небе нашей страны почти каждый год, порою по несколько раз? Пилоты, инженеры или те, кто назначает и кого назначают «поднимать с колен» гражданский флот?! Ответ, надеюсь, совершенно очевиден.

0  0
12.02.2018 11:46
- гость -

К тому что пишет Гудков, сложно что-то добавить, системный кризис, и гражданская авиация не исключение, но самое страшное и при это враньё чиновников различного ранга.

0  0
12.02.2018 11:58
- гость -

Действительно...кругом одно вранье!!!!

0  0
12.02.2018 12:43
- гость -

На месте ЧП — куча больших начальников. Неужели спасатели не способны вести работы без их присутствия?!

Имитация работы+ за такую деятельность у них очень большие доплаты, они же "дежурят" круглосуточно там. Как падальщики. Так всегда было и в советское время.

0  0
12.02.2018 13:27
Медведь-шатун

Они ещё и звания героя получат за руководство спасательной операцией, гнать надо этих дармоедов, только мешают работать....

0  0
12.02.2018 13:39
- гость -

11.37
С 1945 г. США — 764 катастрофы/10505 погибших; РФ(СССР) — 326/7061; Канада — 177&#8260;1755 (маленькие самолеты); Бразилия — 176/2681; Колумбия 173/2774; Британия — 103/1278; Индия — 94/2341; Индонезия — 95/1226. Обратите внимание, в этом списке числа катастроф «по валу» нет таких лидеров авиаперевозок, как Китай,

смешно читать ваше творчество , какой лидер в 45-80 годы Китай, о чем вы???

0  0
12.02.2018 13:41
- гость -

привязать к лидерству, а не к разрухе и частной собственности на перевозчиков авиакатастрофы - это вообще подмена понятий.
вы тут для чего агитацию проводите?

0  0
12.02.2018 13:44
- гость -

нашли одно козла отпущения из 140 мильёнов, а все остальные чистые и пушистые.
любите самобичевание- пожалуйста , только толку от этого???

0  0
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