Катастрофа с участием Ан-148 произошла 11 февраля в Подмосковье. Самолет "Саратовских авиалиний" пропал с радаров через несколько минут после взлета. Крушение произошло в районе населенного пункта Степановское.
Самолет Ан-148, следовавший по маршруту Москва — Орск, вылетел из Домодедово в 14:21 по московскому времени. Через несколько минут судно пропало с радаров, экипаж лайнера перестал выходить на связь. Катастрофа произошла в районе подмосковного населенного пункта Степановское.
По словам очевидцев, лайнер загорелся еще во время падения.
Да, все, кто находился на борту, погибли.
На месте крушения воздушного судна спасателями найдены тела погибших. Обломки Ан-148 разбросаны в радиусе километра.
Список погибших опубликован на официальном сайте МЧС России.
В МЧС работает "горячая линия", на которой можно получить помощь психологов и узнать сведения о погибших. Телефон: 8-800-775-17-17.
Выдвигалось несколько причин крушения лайнера. "Интерфакс" со ссылкой на источник выдвинул версию о столкновении лайнера с вертолетом "Почты России". Однако версия не получила подтверждения. Представители "Почты России" заявили, что не эксплуатируют вертолеты в Московской области. По сообщению МЧС, обломков вертолета на месте катастрофы не найдено.
Следователи рассматривают несколько причин падения самолета. Основные: погодные условия, человеческий фактор и техническое состояние самолета.
Следком России завел уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").
Источник РБК сообщил, что двигатели Ан-148 работали до столкновения с землей. Так что, скорее всего, это был не теракт.
В настоящее время спасательная операция на месте авиакатастрофы Ан-148 в Подмосковье завершена. Однако основные поисковые работы могут быть завершены в течение семи дней, заявил глава МЧС России Владимир Пучков. Сейчас на месте трагедии работают следователи.
Сложности прибавляет то, что обломки самолета разбросаны на большой площади. Также ситуацию усугубляет тяжелый снег и рельеф местности.
Сейчас следователи работают не только на месте происшествия, но также и в Саратове, Орске, Оренбурге, в аэропорту Домодедово. Изымается эксплуатационная документация в компании "Саратовские авиалинии", происходит допрос сотрудников.
Также следователи устанавливают работников аэропорта Домодедово, которые готовят воздушное судно к полету, и уже приступили к их допросам.
"Проводится аналогичная работа и по линии диспетчерской службы аэропорта вылета. На данный момент установлено, что никаких сообщений о неисправности воздушного судна от экипажа не поступало. В рамках расследования уголовного дела изучается вся техническая составляющая подготовки потерпевшего крушение самолета к вылету, истребован список пассажиров. Следователи проверят все возможные версии авиакатастрофы, в том числе погодные условия, человеческий фактор, техническое состояние самолета и другие возможные варианты развития событий", — сказано на официальном сайте СК РФ.
Работа будет продолжаться в непрерывном режиме, пока не будет полностью завершен осмотр. Сейчас в нем задействовано порядка 100 следователей и криминалистов Следственного комитета РФ из числа сотрудников центрального аппарата СКР и Московского межрегионального следственного управления на транспорте, заявил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
Также он распорядился в максимально сжатые сроки провести необходимые генетические и экспертные исследования, чтобы родственники в скором времени могли получить тела погибших.
Также Владимир Путин объявил о создании комиссии по расследованию обстоятельств крушения.
Кроме того, в ближайшее время будут назначены необходимые экспертизы для изучения содержимого бортовых самописцев.
Его построили в 2010 году. До февраля прошлого года судно эксплуатировала авиакомпания "Россия". Затем его приобрели "Саратовские авиалинии".
СМИ со ссылкой на свои источники в Ространснадзоре сообщают, что к техническому состоянию самолета имелись претензии: масло в редукторах заменялось нерегулярно.
Самолет Ан-148 — это совместный российско-украинский проект. Судно строили на воронежском авиазаводе. С начала российско-украинского конфликта их производство в России свернуто.
Авиакомпания была создана на базе советского "Саратовского авиаотряда". Основной владелец — предприниматель Аркадий Евстафьев. Известно, что в Саратовской области он владеет разным бизнесом и не первый год конфликтует с областными властями.
"Саратовские авиалинии" выполняют регулярные рейсы из Саратова в Москву. Также их самолеты из Домодедово летают в Киров, Орск, Грозный, Курск, Пензу. Из красноярского аэропорта Емельяново совершаются рейсы в Читу, Иркутск и Владивосток.
В 2016 году компания перевезла более 500 тысяч человек.
Читайте также в сюжете: Крушение Ан-148 в Подмосковье
Комментарии
Ужас, самолет загорелся в полете, но это не теракт???
Его построили в 2010 году.
Новый ведь совсем. Это получается новое хуже старого?
До февраля прошлого года судно эксплуатировала авиакомпания "Россия". После его затем его приобрели "Саратовские авиалинии".
отказаться надо от хохлятского барахла
11:06
- гость - "отказаться надо от хохлятского барахла"
Его сделали в Воронеже, Зачем эта ваше визжание...
Г. Гудков
Сегодня — очередная трагедия российского лайнера, унесшая жизни 72 человек. Конечно, искренние соболезнования всем родным и близким погибших. Но сейчас не о горе. Просто сегодняшняя катастрофа — не неожиданная трагическая случайность, а давно сложившаяся порочная СИСТЕМА, регулярно убивающая пассажиров на российских авиарейсах.
Весь вечер по «зомбоящику» — бравые по форме и идиотские по сути сообщения: «увеличена группировка спасателей» (?!), пострадавшим семьям выплатят страховые премии (разве это заменит любимого человека!), возбуждена куча уголовных дел (конечно, «после драки» мы горазды махать кулаками и сажать «стрелочников»), «работает правительственная комиссия» (она всегда работает, только самолеты как падали, так и продолжают падать) и прочая, прочая. На месте ЧП — куча больших начальников. Неужели спасатели не способны вести работы без их присутствия?! Вся эта хрень льется с экранов, чтобы за словесной шелухой скрыть главное: руководство страны совершенно не способно обеспечить безопасность полетов. И это — диагноз, который не перебить заявлениями об оказываемой психологической помощи и денежной поддержке. Просто надо понимать: ничего после сегодняшней катастрофы в авиации не изменится, ни один министр не пострадает, ни один крупный чинуша не подаст в отставку, ни один руководитель страны не признает, что он повинен в развале авиации России. Снова спишут на «ошибки пилотов» или плохую работу наземных служб; попавшихся под руку инженеров или диспетчеров посадят под стражу и будут заставлять взять всю вину на себя, чтобы выгородить настоящих преступников.
Итак, чтобы не было иллюзий, немного убойной статистики. По перевозкам пассажиров Россия занимает по разным данным 7-14 место: 7-е по числу полетов и 14-е по количеству перевезенных пассажиров. Отставание от ведущих стран значительное: от США примерно в 12 раз, от Китая — в 5 раз, значительно впереди нас Канада, Япония, Германия, Великобритания, Индия, Бразилия. Мы в группе Франции, Италии, Индонезии и Австралии. Теперь посмотрим, наск
Теперь посмотрим, насколько безопасно мы летаем. Есть несколько методик и периодов подсчета(с 1918, 1945 и за последний период). По данным с 1918 и 1945(без терактов, сбитых лайнеров и упавших маломоторных самолетов) — мы уверенно занимаем (с большим отрывом!) второе и совсем не почетное место. С 1945 г. США — 764 катастрофы/10505 погибших; РФ(СССР) — 326/7061; Канада — 177⁄1755 (маленькие самолеты); Бразилия — 176/2681; Колумбия 173/2774; Британия — 103/1278; Индия — 94/2341; Индонезия — 95/1226. Обратите внимание, в этом списке числа катастроф «по валу» нет таких лидеров авиаперевозок, как Китай, Япония, Австралия, Италия и т.д. Они занимают места в конце 2-й «десятки» и еще дальше.
Но и это еще не все. По числу аварий на 1 млн. вылетов показатель России просто позорный: 8,19(!). В Северной Америке, например, этот показатель почти в 7 раз меньше, 1,31! То есть наши лайнеры разбиваются в 7 раз чаще. Даже в Африке летают лучше: 6.17! Виноваты, говорите, пилоты, совершающие ошибки?! Ага, они у нас, извините, полные идиоты, не могут научиться летать хотя бы как летчики из Папуа-Новой Гвинеи. Или, может, что-то «в консерватории» не то происходит?!
Но и это еще не весь позор. За последние 6(!) лет (случайно совпадает с длительностью 3-его или 4-ого? срока пребывания у власти нашего президента) Россия вырвалась в АБСОЛЮТНЫЕ ЛИДЕРЫ по авиакатастрофам в мире: в РФ — 41 катастрофа, рекорд! В тех же США — всего 11(последняя в 2013), а в Германии — 4, (последняя в 2010). Практически нет серьезных происшествий за этот же срок в большинстве крупнейших авиадержав мира. А теперь ответьте сами: кто виноват в смерти российских пассажиров, погибающих в катастрофах в небе нашей страны почти каждый год, порою по несколько раз? Пилоты, инженеры или те, кто назначает и кого назначают «поднимать с колен» гражданский флот?! Ответ, надеюсь, совершенно очевиден.
К тому что пишет Гудков, сложно что-то добавить, системный кризис, и гражданская авиация не исключение, но самое страшное и при это враньё чиновников различного ранга.
Действительно...кругом одно вранье!!!!
На месте ЧП — куча больших начальников. Неужели спасатели не способны вести работы без их присутствия?!
Имитация работы+ за такую деятельность у них очень большие доплаты, они же "дежурят" круглосуточно там. Как падальщики. Так всегда было и в советское время.
Они ещё и звания героя получат за руководство спасательной операцией, гнать надо этих дармоедов, только мешают работать....
11.37
С 1945 г. США — 764 катастрофы/10505 погибших; РФ(СССР) — 326/7061; Канада — 177⁄1755 (маленькие самолеты); Бразилия — 176/2681; Колумбия 173/2774; Британия — 103/1278; Индия — 94/2341; Индонезия — 95/1226. Обратите внимание, в этом списке числа катастроф «по валу» нет таких лидеров авиаперевозок, как Китай,
смешно читать ваше творчество , какой лидер в 45-80 годы Китай, о чем вы???
привязать к лидерству, а не к разрухе и частной собственности на перевозчиков авиакатастрофы - это вообще подмена понятий.
вы тут для чего агитацию проводите?
нашли одно козла отпущения из 140 мильёнов, а все остальные чистые и пушистые.
любите самобичевание- пожалуйста , только толку от этого???