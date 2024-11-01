"Ъ": более 200 ТЦ могут обанкротиться на фоне повышения ключевой ставки

Собственники пытаются добиться льгот через отраслевой союз

01 ноября 2024, 17:00, ИА Амител

Банкротство / Фото: unsplash.com / Go to Melinda Gimpel's profile Melinda Gimpel

Трудности с погашением кредитов и обслуживанием долгов из-за очередного повышения ключевой ставки могут привести к банкротству более 200 торговых центров в 2025 году. Об этом пишет "Ъ".

По информации издания, собственники ТЦ через отраслевой союз пытаются убедить власти в необходимости введения мер господдержки. В частности, введение моратория на изменение условия по ряду существующих займов, а также субсидирования кредитной ставки до 7-10%.

Напомним, что 25 октября ЦБ повысил ключевую ставку сразу на 2 п.п., до 21% годовых. Это максимум с момента ее введения в 2013 году. Предыдущий рекорд – 20% – был достигнут после начала спецоперации, в феврале – апреле 2022 года.