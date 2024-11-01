"Ъ": более 200 ТЦ могут обанкротиться на фоне повышения ключевой ставки
Собственники пытаются добиться льгот через отраслевой союз
01 ноября 2024, 17:00, ИА Амител
Трудности с погашением кредитов и обслуживанием долгов из-за очередного повышения ключевой ставки могут привести к банкротству более 200 торговых центров в 2025 году. Об этом пишет "Ъ".
По информации издания, собственники ТЦ через отраслевой союз пытаются убедить власти в необходимости введения мер господдержки. В частности, введение моратория на изменение условия по ряду существующих займов, а также субсидирования кредитной ставки до 7-10%.
Напомним, что 25 октября ЦБ повысил ключевую ставку сразу на 2 п.п., до 21% годовых. Это максимум с момента ее введения в 2013 году. Предыдущий рекорд – 20% – был достигнут после начала спецоперации, в феврале – апреле 2022 года.
17:43:16 01-11-2024
Ага, что бы государство платило по кредитам владельцев ТЦ? Смешно. Продавайте свою недвижимость и гасите кредит.
18:11:34 01-11-2024
"Экономика" в РФ такова, что рубль худо-бедно держится на плаву лишь благодаря повышению ключевой ставки, иначе сразу же и катастрофически рухнет. Либо первую нужно радикально менять, либо в очередной раз ставить крест на полноценной национальной валюте, но власть ни на то не решается, ни на другое, ибо то и другое станут признанием несостоятельности упёрто проводимого ею курса.
18:20:12 01-11-2024
настолько, что в Барнео строят минимум 3 штуки новых ТЦ? хахаха
20:10:12 01-11-2024
Собственники пусть закрывают эти ТЦ, а в зданиях открывают производство - современные заводы, фабрики, различные сервисы и мастерские. Вместо фонтанов и бутиков без посетителей пусть лучше будут тысячи рабочих мест для жителей города. Надо все-таки импортозамещать китайские товары.
А то как прибыль в карман складывать за счет покупателй, то коммерсанты помалкивают, а как убытки из-за того, что понабрали кредитов - так "государство помоги". Только вот государство для того, чтобы "спасти ТЦ", у кого должно деньги отобрать - у пенсионеров или бюджетников? Или налоги на всех повысить?
07:00:04 02-11-2024
Житель (20:10:12 01-11-2024) Собственники пусть закрывают эти ТЦ, а в зданиях открывают п... Наивное дитя, ты хоть представляешь стоимость запуска современного производства? Это же все тоже на кредиты и поддержку государства делается. А конкурировать с Китаем в плане цена/качество вообще нереально. А так ТЦ дают тысячи рабочих мест для жителей города. Если жители не хотят работать в ТЦ, могут пойти на уже имеющиеся заводы - дефицит кадров лютый. Включай голову, вместо оголтелых лозунгов.
11:56:02 02-11-2024
Гость (07:00:04 02-11-2024) Наивное дитя, ты хоть представляешь стоимость запуска соврем... Это ты голову не включаешь. Чем ты будешь торговать в этих ТЦ, когда у нас в стране настанет дефицит валюты, либо Китай прогнется под санкции и перестанет отгружать свои товары? Про организацию производства и "бешеные затраты" - не смеши, например для того, чтобы заняться импортозамещением китайских штанов и трусов, достаточно купить несколько десятков швейных машин и посадить за них эти тысячи продавщиц из ТЦ, которые сейчас ничего не производят. Просто привыкли не прикладывая особых усилий на обычном "купи-продай импорт" зарабатывать. Кончились эти времена, пора страну возрождать, а не менять природные ресурсы на импортные тряпки. Страна, которая до сих пор летает в космос, может производить что угодно.
15:06:04 02-11-2024
Житель (11:56:02 02-11-2024) Это ты голову не включаешь. Чем ты будешь торговать в этих Т... Рекомендую тебе экскурсию на Спец.объединение, где занимаются пошивом производственной одежды - может тогда в твоей башке устаканится, что поставить станок и поставить за него человека - это только малая часть затрат. Машинки какого российского производителя порекомендуете? Одни лозунги в пустой головенке.
12:23:08 02-11-2024
Житель (20:10:12 01-11-2024) Собственники пусть закрывают эти ТЦ, а в зданиях открывают п...
Завидую тебе. Наверное так легко жить.
20:56:18 01-11-2024
а можно мне тоже субсидировать ставку до 7-10%?
10:18:12 02-11-2024
Центробанк рисует ничем не обеспеченные деньги и продает их банкам под 21% от нарисованных фантиков. Фактически это налог за право заниматься банковской деятельностью. Никакого отношения к экономике это не имеет. Пока в стране не будет своей валюты эти игры в рынок не прекратятся...А ее не будет пока единственной целью правительства является обогащение отдельных господ за счет торговли ресурсами в зоне бакса.