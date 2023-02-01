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Барнаул-столица Мира!
"Ярсы" вышли на боевое дежурство под Барнаулом
23 часа назад
Все по факту, терпеть сил уже нет, пока чиновник не будет жить на зарплату рядового гражданина и пользоваться услугами(транспорта в том числе) на уровне рядового человека - порядка не будет. Пересадить чиновников на общественный - выдать проездные и отслеживать количество поездок и наличие проездного с собой. Тогда батонами пошевелят.
Барнаульским чиновникам предложили попытаться выжить утром в автобусе
23 минуты назад
Приглашаем в сказочное скоростное путешествие на 104 автобусе из Бельмесево, интервал движения 1 час.
Барнаульским чиновникам предложили попытаться выжить утром в автобусе
23 минуты назад
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В ГД назвали условие, при котором Россия отдаст Грузии Абхазию и Южную Осетию
41 минуту назад
2
Бронетехникой не обойдётся. Путин заявил, что России есть чем ответить на угрозы
14 часов назад
26
Лавров назвал кандидата на роль "следующей Украины"
15 часов назад
12
Лавров: РФ готовит отчёт о преступной деятельности США на Украине
19 часов назад
4
Рогозин рассказал, как ему "за рюмкой водки" раскрыли правду о планах НАТО
19 часов назад
9
Народная программа ЕР расширена на новые регионы России
20 часов назад
Чем известен вице-мэр Барнаула Воронков, который может покинуть свой пост
02 февраля 2023, 12:00
3
В мэрии Барнаула ожидается "кадровый переворот". Уйдут два заместителя Франка
02 февраля 2023, 10:48
10
Кто из российских губернаторов может уйти в отставку в 2023 году
02 февраля 2023, 06:47
1
Путин назвал задачей Минобороны не допускать обстрелы со стороны Украины
01 февраля 2023, 21:33
12
Путин уволил первого заместителя Патрушева
01 февраля 2023, 15:55
1
Известный алтайский чиновник покинул пост и стал помощником полпреда в СФО
01 февраля 2023, 14:15
США признали наличие своих биолабораторий на Украине
01 февраля 2023, 08:45
4
Уехавшие россияне должны вернуться и начать осваивать пустующие земли, заявил депутат
01 февраля 2023, 08:15
30
На пороге президентской кампании. Какие выборы пройдут в России в 2023 году?
01 февраля 2023, 07:29
9
В Британии раскрыли детали разговора с Путиным перед началом СВО
30 января 2023, 14:27
4
Стало известно, как завершились довыборы в АКЗС
30 января 2023, 07:11
2
Без сюрпризов. Единоросс выиграл довыборы в Алтайское Заксобрание на фоне низкой явки
29 января 2023, 22:03
3
Депутат Госдумы приехала на довыборы в алтайский парламент
29 января 2023, 16:30
1
Более сотни наблюдателей работают на довыборах в парламент Алтайского края
29 января 2023, 15:53
2
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Рубцовск
Инфографика
Фоторепортажи
Спецпроекты
Один на один
Народный знак качества
Комментарии в эфире