Новости
Новости
Украинская сторона опровергла информацию о проведении переговоров в Беловежской пуще
3 марта 2022, 07:19
Чтобы не потолстеть. Три рецепта диетических, но очень вкусных блинов
3 марта 2022, 07:05
Дизайн-проект стелы «Город трудовой доблести» направят на рассмотрение в Российское военно-историческое общество
3 марта 2022, 06:55
Проект нового корпуса АлтГУ на Сахарова доработали и повторно представили на градсовете
3 марта 2022, 06:42
Суды Алтайского края создадут единый пресс-центр в Telegram
3 марта 2022, 06:18
Мой дом — моя крепость. ТВК «Гранд Арена» открыл несколько новых отделов с мебелью, сантехникой и дверьми
3 марта 2022, 06:02
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Город-сад. Эксперт о проекте комплексного озеленения Барнаула и спорных многоэтажках
3 марта 2022, 05:45
В Пентагоне оценили возможность введения бесполетной зоны над Украиной
3 марта 2022, 05:35
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Глава Центрального района Барнаула отчитался об итогах 2021 года
3 марта 2022, 05:25
Япония заморозит активы ряда российских банков
3 марта 2022, 05:10
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Что происходит на Украине после начала военной спецоперации России. День восьмой
3 марта 2022, 04:50
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Ажиотаж и сумбур. На сколько в России подорожают машины и что будет с алтайским рынком авто?
3 марта 2022, 04:29
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Радиостанция «Эхо Москвы» прекратила свое вещание в Барнауле
3 марта 2022, 04:02
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Как справиться с тревогой: 12 простых и доступных всем способов
3 марта 2022, 03:48
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Диетологи назвали эффективные способы похудеть для людей «в возрасте»
3 марта 2022, 03:33
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«Есть два варианта». Эксперты рассказали, что делать алтайским инвесторам, если их брокеры попали под санкции
3 марта 2022, 03:17
БГЭС продлевает сроки оплаты квитанций до 31 марта
3 марта 2022, 03:05
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Мурчащее вдохновение. Коты и их домашние писатели
3 марта 2022, 02:49
Почему 3 марта нельзя ходить в черном, грустить и печалиться
3 марта 2022, 02:37
Амбициозный план. В Алтайском крае потратят 1,4 миллиарда, чтобы найти врачей
3 марта 2022, 02:21
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Преимущественно без осадков. О погоде в Алтайском крае 3 марта
3 марта 2022, 02:01
Минобороны РФ впервые назвало число убитых и раненых солдат при спецоперации на Украине
2 марта 2022, 19:51
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Планируемые переговоры и новые санкции. Что произошло за седьмой день спецоперации на Украине
2 марта 2022, 19:34
В Барнауле мужчина выпал из окна пятого этажа
2 марта 2022, 18:59
В Госдуму внесли поправки об уголовной ответственности за фейки о военных
2 марта 2022, 18:12
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