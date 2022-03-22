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Спорт
Барнаульский биатлонист стал серебряным призёром первенства России
22 марта 2022, 16:01
Барнаулец Александр Ерохин пропустит сборы российской национальной команды по футболу
22 марта 2022, 13:05
«Динамо-Алтай» на домашнем льду одержал суперволевую победу над «Красноярскими Рысями»
20 марта 2022, 23:20
Алтайский легкоатлет Сергей Шубенков раскритиковал World Athletics за недопуск до Бриллиантовой лиги
18 марта 2022, 17:25
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В Барнауле прошло первенство Алтайского края по биатлону среди юношей и девушек
17 марта 2022, 17:26
Глава Минспорта рассказал о расследовании олимпийского допинг-скандала вокруг Камилы Валиевой
17 марта 2022, 14:15
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Алтайская биатлонистка завоевала две золотые медали в Ханты-Мансийске
16 марта 2022, 16:59
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Попавшему под санкции Роману Абрамовичу порекомендовали обратить внимание на российский футбол
16 марта 2022, 10:18
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Алтайские спортсмены привезли пять золотых медалей с чемпионата мира по карате
15 марта 2022, 13:10
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Романа Абрамовича отстранили от управления «Челси» из-за санкций. Как от этого пострадает клуб?
12 марта 2022, 21:08
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«Лёд без кадров бесполезен». Почему на Алтае не развивается фигурное катание и нет своих Валиевых
11 марта 2022, 07:21
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В Алтайском крае появится отделение спортсменов, которые на лошадях кидают туши козлов
10 марта 2022, 15:03
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Баскетболисты «Барнаула» проиграли 33 очка «Уралмашу» из Екатеринбурга
9 марта 2022, 10:09
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Английский футбол перестанут показывать в России
8 марта 2022, 09:15
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Четыре новых стадиона построят на Алтае. Где они появятся и кто на них сможет заниматься
6 марта 2022, 08:39
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Сибирские бодибилдеры приедут в Барнаул выяснить у кого самое красивое тело
6 марта 2022, 08:07
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Футболу сборной быть? ФИФА не приняла окончательного решения по матчу Россия — Польша
5 марта 2022, 08:38
Гран-при «Формулы-1» в России отменён
3 марта 2022, 20:34
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин может перейти в «Локомотив»
2 марта 2022, 21:02
Международный союз биатлонистов запретил россиянам участвовать в своих соревнованиях
2 марта 2022, 15:19
Российских паралимпицев могут отстранить от участия в Паралимпиаде в Пекине
2 марта 2022, 11:21
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Полная изоляция и нейтральный статус. Как события на Украине отразились на российском спорте
2 марта 2022, 06:22
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Россия осталась без еврофутбола. Сборную и клубы официально отстранили от международных турниров
1 марта 2022, 00:57
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ФИФА и УЕФА могут отстранить сборную России и российские команды от международных турниров
28 февраля 2022, 23:06
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Ирландские футболисты отказались выходить на поле в матчах с участием россиян
28 февраля 2022, 22:57
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