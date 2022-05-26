Новости
Вопрос дня
Вопрос дня
Путин утвердил индексацию соцвыплат. Когда и на сколько повысят пенсии и МРОТ в России?
26 мая 2022, 10:22
8
Как выиграть тысячу рублей и зачем переоформлять договор? Ответы БГЭС на вопросы барнаульцев
26 мая 2022, 10:07
Как правильно ухаживать за сиренью, чтобы каждую весну радоваться пышным цветам
25 мая 2022, 06:33
Оспа обезьян. Чем опасно заболевание, которое начало активно распространяться по Европе?
23 мая 2022, 12:16
9
Кто такой Александр Говор, который купит российский McDonald's, и что будет с ресторанами?
20 мая 2022, 12:50
2
Когда начнутся летние каникулы у барнаульских школьников
16 мая 2022, 15:22
Что известно о большом природном пожаре в Турочакском районе Республики Алтай?
16 мая 2022, 10:45
5
Народные приметы 16 мая. Кому нельзя работать в огороде на Мавру Рассадницу
16 мая 2022, 06:42
Каким будет лето на Алтае в 2022 году?
14 мая 2022, 07:02
1
Учителя на Алтае хотели показать детям садистский антироссийский мультфильм. Это правда?
13 мая 2022, 16:22
9
Что собой представляет Херсонская область Украины и правда ли, что она войдет в состав РФ?
13 мая 2022, 07:36
Меня оштрафовали за то, что я жег мусор на своей даче. Это вообще законно?
12 мая 2022, 07:35
14
Когда дополнительно повысят пенсии и МРОТ в 2022 году и какой прибавки ждать?
12 мая 2022, 06:52
4
Когда будут следующие длинные выходные в 2022 году и сколько дней мы будем отдыхать?
11 мая 2022, 15:15
Чем запомнился первый президент Украины Леонид Кравчук, который умер после долгой болезни
11 мая 2022, 13:12
6
Реконструкция началась. Что нужно знать барнаульцам о ремонте моста у Нового рынка
10 мая 2022, 16:59
21
О какой поддержке детей участников спецоперации объявил Путин на параде Победы?
9 мая 2022, 16:51
3
Будут ли в Барнауле продавать алкоголь на майские праздники в 2022 году?
9 мая 2022, 10:01
10
«Бессмертный полк» в Барнауле. Как шествие пройдет в 2022 году и как принять в нем участие?
9 мая 2022, 08:29
Где и во сколько в Барнауле пройдут праздничные салюты ко Дню Победы?
9 мая 2022, 07:05
Парад, салют, «Бессмертный полк». Как пройдет День Победы в Барнауле в 2022 году?
9 мая 2022, 06:48
Будут ли в Барнауле продавать алкоголь 9 мая 2022 года?
7 мая 2022, 08:02
6
Как обезопасить детей на батутах? Памятка для родителей
7 мая 2022, 07:43
Что известно о блогере Некоглае и смертельном ДТП, в которое он попал в центре Москвы?
6 мая 2022, 12:53
7
Правда ли, что 9 мая в России объявят всеобщую мобилизацию?
5 мая 2022, 12:03
6
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