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Здоровье
Здоровье
Еще в одном российском регионе рекомендовали людям вернуться к ношению масок
13 июля 2022, 13:15
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Медики изучили все позы для сна и назвали самую идеальную
13 июля 2022, 08:17
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Проректор Алтайского медуниверситета предрек рост заболеваний коронавирусом в крае
12 июля 2022, 15:05
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В России выявили первый случай оспы обезьян у парня, вернувшегося из Европы
12 июля 2022, 14:15
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На Алтае за полгода выявили 901 случай ВИЧ-инфекции. Названы самые пораженные районы
12 июля 2022, 10:28
Медики выяснили, на сколько укорачивает жизнь постоянное досаливание пищи
12 июля 2022, 08:19
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320 жителей Алтайского края пострадали от укусов клещей за минувшую неделю
10 июля 2022, 16:21
Коэффициент распространения ковида в РФ поднялся до максимума с февраля
10 июля 2022, 14:15
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Врач назвал способы остудить помещение без кондиционера
10 июля 2022, 11:15
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Академик назвал страну, из которой в Россию могут привезти новый штамм коронавируса
9 июля 2022, 09:40
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Больше 120 миллионов за укол. В России появился препарат «Золгенсма» для лечения СМА
7 июля 2022, 16:05
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Ещё заразнее. Медики прогнозируют новую волну ковида в России уже в июле
7 июля 2022, 14:42
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В двух городах Алтайского края проведут бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ
7 июля 2022, 12:01
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Онищенко заявил, что оспа обезьян всё более уверенно ведёт себя среди людей
6 июля 2022, 12:25
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Гендиректор компании Pfizer объявил о начале новой волны пандемии в России
3 июля 2022, 10:59
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Нутрициолог назвала дневную норму фруктов
2 июля 2022, 14:42
В ВОЗ оценили риски появления оспы обезьян в России как высокие
2 июля 2022, 13:29
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«Пока не ушёл». Алтайский инфекционист о том, куда «делся» COVID-19 и когда ждать новой волны
2 июля 2022, 07:07
Что это за сыворотки Lefami, которые помогают бороться с прыщами
1 июля 2022, 19:02
Роспотребнадзор снял все ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса в России
1 июля 2022, 13:15
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17 новых фельдшерско-акушерских пунктов построят в сёлах Алтайского края в 2022 году
1 июля 2022, 09:04
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Заболеваемость коронавирусом растет в 110 странах мира
30 июня 2022, 23:10
В Алтайском крае изменили порядок оказания матпомощи пациентам, проходящим гемодиализ
30 июня 2022, 12:30
С 1 июля россияне смогут получать медицинскую помощь без полиса ОМС
27 июня 2022, 14:45
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Эксперт предупредил, что оспу обезьян могут обнаружить в России уже осенью
27 июня 2022, 13:00
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