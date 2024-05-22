"Ъ": новые нормы применения дорожных камер вступят в силу 1 сентября

Минтранс исключил из согласованных камер положения об обязательном соответствии всех камер ГОСТу, а также важной роли так называемых динамических дорожных табло

22 мая 2024, 16:17, ИА Амител

Камеры / Фото: PhotoMIX Company / Pexels

Минтранс России согласовал с региональными властями, МВД и бизнесом новые федеральные правила установки дорожных камер, они вступят в силу с 1 сентября. Об этом сообщает "Ъ" со ссылкой на сопредседателя рабочей группы "Безопасность дорожного движения" Евгения Литвинова.

Ведомство исключило из согласованных камер положения об обязательном соответствии всех камер ГОСТу, а также важной роли так называемых динамических дорожных табло. Ранее эти предложения вызвали критику со стороны экспертного сообщества.

В новом документе при этом появилась норма, обязывающая маркировать машины с передвижными комплексами фиксации нарушений таким образом, чтобы участники движения смогли их заранее заметить на дороге.

Как отметил Литвинов, теперь документ направят в правительственную комиссию, а после этого, в случае окончательного согласования, его передадут на подпись премьер-министру Михаилу Мишустину.