"Ъ": жители новых регионов и военные смогут досрочно проголосовать на выборах
В связи с военным положением в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях выборы пройдут досрочно
08 февраля 2024, 07:33, ИА Амител
Жители четырех новых регионов России, а также военные, врачи и строители смогут проголосовать в течение недели до первого дня выборов президента. Об этом сообщает "Ъ".
По информации издания, в связи с военным положением в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях выборы пройдут досрочно. Местные избиркомы сами определят их сроки.
При этом поставить галочку в бюллетене можно не ранее чем за 20 дней до основного голосования. Таким образом, досрочное голосование может стартовать не ранее чем 25 февраля.
Власти четырех субъектов подтвердили, что голосование в регионах пройдет досрочно, однако окончательных дат не сообщили. Их не назвали и источники "Коммерсанта".
20:34:24 08-02-2024
Как посреди военного положения, с огромным количеством беженцев, погибших и раненых составляли списки избирателей? Если "от фонаря", записывая туда всех, кто до начала военных действий там проживал, то это полная фикция и обман. Результаты таких выборов можно и не объявлять.