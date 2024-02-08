"Ъ": жители новых регионов и военные смогут досрочно проголосовать на выборах

В связи с военным положением в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях выборы пройдут досрочно

08 февраля 2024, 07:33, ИА Амител

Голосование в России / Фото: amic.ru

Жители четырех новых регионов России, а также военные, врачи и строители смогут проголосовать в течение недели до первого дня выборов президента. Об этом сообщает "Ъ".

По информации издания, в связи с военным положением в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях выборы пройдут досрочно. Местные избиркомы сами определят их сроки.

При этом поставить галочку в бюллетене можно не ранее чем за 20 дней до основного голосования. Таким образом, досрочное голосование может стартовать не ранее чем 25 февраля.

Власти четырех субъектов подтвердили, что голосование в регионах пройдет досрочно, однако окончательных дат не сообщили. Их не назвали и источники "Коммерсанта".