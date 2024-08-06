1% за эквайринг. Как бизнесу получить кешбэк?

Банк "Левобережный" дает бонус для предпринимателей

06 августа 2024, 08:00, ИА Амител erid: LjN8Juj8B

Бизнес. Эквайринг / Фото: RealPeopleGroup / iStock

Банк "Левобережный" предлагает специальный бонус тем, кто подключает или уже пользуется торговым эквайрингом. Банк начисляет 1% за комиссию по торговому эквайрингу. Это до 2000 баллов в месяц.

Что получить бонус, достаточно просто пользоваться бесплатным оборудованием для приема платежей, предоставленным "Левобережным", и совершать торговый оборот от 200 тысяч до 1 млн рублей по всем терминалам.

Кешбэк начисляется ежемесячно. Полученными баллами можно оплачивать банковские услуги, покупать сертификаты партнеров банка или менять на рубли в соответствии с правилами программы лояльности "Любимый клиент". Обмен баллов на рубли происходит через Онлайн-офис. Один балл равен одному рублю.

Акция действует до 31 декабря 2024 года. Подробнее с условиями предложения можно ознакомиться на сайте. Если у вас остались вопросы – специалисты банка ответят по бесплатному номеру 8-800-3333-555.

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Акция "Кешбэк 1% за эквайринг" действует до 31.12.2024 года для клиентов банка с динамической схемой формирования комиссии. Кешбэк начисляется баллами: 1% за уплаченную комиссию банку при обороте по каждому терминалу от 200 тыс. ₽ до 1 млн ₽, но не более 2000 баллов в месяц. Терминалы с оборотом до 200 тыс. ₽ в начислении баллов не участвуют. Баллы можно обменять на рубли. В обмене участвуют только те баллы, которые были получены от суммы уплаченной комиссии за торговый эквайринг. Баллы не начисляются одновременно с участием в акции "Эквайринг под 0 %" или другой акции, в которой отсутствует начисление комиссии банка за транзакции по эквайрингу.

Банк "Левобережный" (ПАО). Лицензия Банка России № 1343

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