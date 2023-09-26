Труп женщины нашли после пожара в барнаульской многоэтажке

За утро 26 сентября в краевой столице произошло два пожара в жилых домах

26 сентября 2023, 11:14, ИА Амител









Фото: МЧС Алтайского края

В Барнауле утром 26 сентября потушили два пожара в многоквартирных домах, в одном из них нашли тело женщины, сообщили в МЧС Алтайского края.

Одно из возгораний произошло на пятом этаже девятиэтажного дома на Павловском тракте. Из задымленных помещений самостоятельно вышли десять человек, еще одного жильца вывели наружу спасатели. Пламя потушили на площади около 30 "квадратов", причину случившегося уточняют.

"По предварительной информации, на месте пожара обнаружено тело женщины", – рассказали в ведомстве.

Еще один пожар возник в квартире на третьем этаже жилой пятиэтажки на улице Антона Петрова. В этом случае самостоятельно эвакуировались 16 человек, включая четырех детей. Возгорание ликвидировали на площади 4 кв. м. Причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем. В данном случае погибших и пострадавших нет.