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Боевики с трофеями и ракетные обстрелы. Фото Израиля в "состоянии войны"

Рано утром 7 октября боевики из сектора Газа начали массовый обстрел израильской территории

07 октября 2023, 21:53, ИА Амител

Рано утром 7 октября боевики из сектора Газа начали массовый обстрел израильской территории. Сигналы тревоги непрерывно звучали с 06:30 во многих городах страны, в том числе в столице Тель-Авиве и его окрестностях. Десятки человек погибли, а власти Израиля заявили, что находятся "в состоянии войны" с радикальным движением ХАМАС.

Что происходит в секторе Газа и Израиле сейчас – в фотоподборке amic.ru.

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