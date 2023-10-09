Часть барнаульских домов на сутки останется без отопления
Это необходимо для демонтажа заглушки и перевода домов на постоянную схему теплоснабжения
09 октября 2023, 19:59, ИА Амител
Отопление отключат в 52 многоквартирных и 70 частных домах Барнаула на сутки. Как сообщает пресс-служба барнаульского филиала СГК в Telegram-канале, это необходимо для переключения потребителей на постоянную схему теплоснабжения.
Рабочим необходимо демонтировать заглушки – их устанавливали в период реконструкции теплосети по Павловскому тракту, 247, чтобы во время проведения ремонта у жителей оставалась горячая вода. На эти работы потребуются сутки – горячую воду отключат с 09:00 часов 10 октября до 09:00 часов 11 октября.
Адреса объектов, которые попадают под ограничения, можно увидеть ниже.
00:20:54 10-10-2023
Георгиева,55 уже двое суток нет отопления.
08:48:12 10-10-2023
Это у вас бабье лето.
20:49:08 10-10-2023
В такую погоду не страшно))