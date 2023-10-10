Житель Алтая отомстил бывшей, распространив видео, как он ее раздевает
Теперь злоумышленник находится под подпиской о невыезде
10 октября 2023, 15:31, ИА Амител
В Горно-Алтайске полицейские возбудили уголовное дело на мужчину, подозреваемого в распространении порнографических материалов, сообщили в МВД Республики Алтай.
Накануне к стражам порядка обратилась местная жительница, заявившая, что ее 50-летний бывший сожитель распространяет в мессенджере пикантное видео с ее участием.
"Ранее потерпевшая проживала совместно с подозреваемым и периодически у них происходили конфликты. В ходе очередного скандала мужчина записал ролик на смартфон, как он стянул с потерпевшей белье. Заполучив компромат, горожанин стал угрожать женщине распространить видеозапись в интернете, если она от него уйдет. После того как сожительница все же решила расстаться с бывшим возлюбленным, подозреваемый поделился видеозаписью со знакомой", – рассказали в ведомстве.
В итоге в отношении злоумышленника завели уголовное дело и избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Свою вину горожанин не признает, однако показания свидетелей говорят об обратном.
16:14:25 10-10-2023
Поражаюсь таким дамам, снимающие такие пикантные видео с собой в роли. У них мозга есть?
12:34:28 11-10-2023
Гость (16:14:25 10-10-2023) Поражаюсь таким дамам, снимающие такие пикантные видео с соб... а вы только заголовок прочли?
15:26:09 11-10-2023
Гость (16:14:25 10-10-2023) Поражаюсь таким дамам, снимающие такие пикантные видео с соб... а что такого? Если для любимого мужчины, то очень даже...Больше поражает мужчина , решивший таким странным способом женщину удержать
16:27:52 10-10-2023
Старая кашолка обиделась что лайков нет под ихним порнофильмом и решила отомстить ?
16:57:15 10-10-2023
Комментаторы поддерживают идиота. Это их отлично характеризует.
19:22:56 10-10-2023
ой дурак =)
11:59:46 11-10-2023
а по какой статье УК дело, назовите, пожалуйста, цифры? По такой же, что и в программах по телевизору с тайными съёмками о непрофессионалах своего дела, как по телеканалу опятница сидеть дома2?