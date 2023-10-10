Житель Алтая отомстил бывшей, распространив видео, как он ее раздевает

Теперь злоумышленник находится под подпиской о невыезде

10 октября 2023, 15:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Горно-Алтайске полицейские возбудили уголовное дело на мужчину, подозреваемого в распространении порнографических материалов, сообщили в МВД Республики Алтай.

Накануне к стражам порядка обратилась местная жительница, заявившая, что ее 50-летний бывший сожитель распространяет в мессенджере пикантное видео с ее участием.

"Ранее потерпевшая проживала совместно с подозреваемым и периодически у них происходили конфликты. В ходе очередного скандала мужчина записал ролик на смартфон, как он стянул с потерпевшей белье. Заполучив компромат, горожанин стал угрожать женщине распространить видеозапись в интернете, если она от него уйдет. После того как сожительница все же решила расстаться с бывшим возлюбленным, подозреваемый поделился видеозаписью со знакомой", – рассказали в ведомстве.

В итоге в отношении злоумышленника завели уголовное дело и избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Свою вину горожанин не признает, однако показания свидетелей говорят об обратном.