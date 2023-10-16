Бригада алтайских энергетиков прибыла в Славяносербский район ЛНР
Специалисты "Алтайкрайэнерго" будут работать в подшефном районе до конца года
16 октября 2023, 14:00, ИА Амител
Фото: amic.ru
Бригада энергетиков из Алтайского края прибыла в Славяносербский район ЛНР.
Как пишут "Вести Алтай", 12 сотрудников "Алтайкрайэнерго" будут работать в регионе до конца года. Они будут выполнять ремонтные работы на трансформаторных подстанциях и воздушных ЛЭП.
Напомним, в июне 2022 года губернатор Алтайского края Виктор Томенко и глава администрации Славяносербского района Сергей Крамаренко подписали соглашение о сотрудничестве, предусматривающем помощь в восстановлении.
В результате работы Алтайского края в Славяносербском районе уже восстановили 390 социальных объектов.
14:53:38 16-10-2023
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