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Пожарные учения пройдут в Барнауле и еще 11 населенных пунктах Алтайского края

Тренировочные мероприятия запланированы на 19 октября

18 октября 2023, 11:45, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю
Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В Алтайском крае 19 октября пройдут пожарно-тактические учения, сообщили в МЧС региона.

Тренировочные мероприятия проведут на территории социально значимых объектов, расположенных в 12 населенных пунктах края:

  • Барнаул (кондитерская фабрика "Алтай);
  • Камень-на-Оби (Каменский элеватор);
  • Горняк (ООО "Торгсервис 54");
  • Заринск (ООО "Холод");
  • село Первомайское Бийского района (Многофункциональный культурный центр);
  • село Троицкое Троицкого района (центральная районная больница);
  • село Поспелиха Поспелихинского района (Поспелихинский комбинат хлебопродуктов);
  • село Солонешное Солонешенского района (общежитие Солонешенского лицея профессионального образования);
  • село Топчиха Топчихинского района (Топчихинский мелькомбинат);
  • село Ключи Ключевского района (школа-интернат);
  • село Баево Баевского района (Баевское хлебоприемное предприятие);
  • село Павловск Павловского района (психоневрологический интернат).

К учениям привлекут все виды пожарной охраны, а также силы и средства единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС. Цель мероприятий – определить уровень подготовки личного состава и проверить слаженность действий подразделений.

"В ходе отработки вводных пожарные изучат конкретные объекты, их особенности и планировку, организуют взаимодействие с персоналом. Просим соблюдать спокойствие!" – отметили в пресс-службе.

Алтайский край Учения МЧС

Комментарии 1

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Гость

11:49:25 18-10-2023

Барнаул (кондитерская фабрика "Алтай) -------- Да лучше бы в театре Драмы провели учения или в свечке АлтГУ.

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