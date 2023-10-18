Пожарные учения пройдут в Барнауле и еще 11 населенных пунктах Алтайского края

Тренировочные мероприятия запланированы на 19 октября

18 октября 2023, 11:45, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В Алтайском крае 19 октября пройдут пожарно-тактические учения, сообщили в МЧС региона.

Тренировочные мероприятия проведут на территории социально значимых объектов, расположенных в 12 населенных пунктах края:

Барнаул (кондитерская фабрика "Алтай);

Камень-на-Оби (Каменский элеватор);

Горняк (ООО "Торгсервис 54");

Заринск (ООО "Холод");

село Первомайское Бийского района (Многофункциональный культурный центр);

село Троицкое Троицкого района (центральная районная больница);

село Поспелиха Поспелихинского района (Поспелихинский комбинат хлебопродуктов);

село Солонешное Солонешенского района (общежитие Солонешенского лицея профессионального образования);

село Топчиха Топчихинского района (Топчихинский мелькомбинат);

село Ключи Ключевского района (школа-интернат);

село Баево Баевского района (Баевское хлебоприемное предприятие);

село Павловск Павловского района (психоневрологический интернат).

К учениям привлекут все виды пожарной охраны, а также силы и средства единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС. Цель мероприятий – определить уровень подготовки личного состава и проверить слаженность действий подразделений.