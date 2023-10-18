Пожарные учения пройдут в Барнауле и еще 11 населенных пунктах Алтайского края
Тренировочные мероприятия запланированы на 19 октября
18 октября 2023, 11:45, ИА Амител
В Алтайском крае 19 октября пройдут пожарно-тактические учения, сообщили в МЧС региона.
Тренировочные мероприятия проведут на территории социально значимых объектов, расположенных в 12 населенных пунктах края:
- Барнаул (кондитерская фабрика "Алтай);
- Камень-на-Оби (Каменский элеватор);
- Горняк (ООО "Торгсервис 54");
- Заринск (ООО "Холод");
- село Первомайское Бийского района (Многофункциональный культурный центр);
- село Троицкое Троицкого района (центральная районная больница);
- село Поспелиха Поспелихинского района (Поспелихинский комбинат хлебопродуктов);
- село Солонешное Солонешенского района (общежитие Солонешенского лицея профессионального образования);
- село Топчиха Топчихинского района (Топчихинский мелькомбинат);
- село Ключи Ключевского района (школа-интернат);
- село Баево Баевского района (Баевское хлебоприемное предприятие);
- село Павловск Павловского района (психоневрологический интернат).
К учениям привлекут все виды пожарной охраны, а также силы и средства единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС. Цель мероприятий – определить уровень подготовки личного состава и проверить слаженность действий подразделений.
"В ходе отработки вводных пожарные изучат конкретные объекты, их особенности и планировку, организуют взаимодействие с персоналом. Просим соблюдать спокойствие!" – отметили в пресс-службе.
11:49:25 18-10-2023
Барнаул (кондитерская фабрика "Алтай) -------- Да лучше бы в театре Драмы провели учения или в свечке АлтГУ.