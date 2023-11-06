16-летний курсант вышел из такси и пропал на Алтае
Молодой человек был одет в форму синего цвета, шапку курсанта, однако мог переодеться в спортивный костюм или другую одежду
06 ноября 2023, 16:57, ИА Амител
В Республике Алтай разыскивают пропавшего 16-летнего подростка. Как сообщает Национальный центр помощи детям во "ВКонтакте", 5 ноября молодой человек вышел из такси на разъезде в Майме, но до дома не добрался.
Он был одет в форму синего цвета, шапку курсанта, однако мог переодеться в спортивный костюм или другую одежду. Волосы темные, рост 170 см.
Всех, у кого есть какая-либо информация о пропавшем, просят сообщать по телефону: 8 (800) 700-56-76.
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