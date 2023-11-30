"Дети постоянно падают". Жительница Барнаула пожаловалась на скользкий тротуар
По словам женщины, зачастую ребятишки падают прямо на проезжую часть
30 ноября 2023, 14:15, ИА Амител
Жительница Барнаула пожаловалась на тротуар, ведущий к лицею № 2 со стороны улицы Аванесова.
Телеграм-каналу Barnaul 22 женщина рассказала, что сейчас дорожка полностью покрыта льдом, а вдобавок к этому у нее еще есть наклон. В итоге дети по пути в школу "постоянно падают", зачастую при этом – на проезжую часть.
"Сегодня, например, мой ребенок упал, ударившись о забор сильно головой, а нижняя часть тела оказалась на дороге, повезло, что машин не было... Поставить ограждение или выровнять как-то часть дорожки надо, про посыпать вообще молчу", – написала горожанка.
Ранее жители поселка Амурского Бийского района пожаловались на покрывшуюся льдом водонапорную башню.
14:35:54 30-11-2023
участок на чкалова где "знаменитая хорошка" сплошной каток до сквера медиков, следить за прилегающей территорией больше не надо?
19:14:24 30-11-2023
Надо контролировать весь город. Гололед часто становится проблемой для жителей Барнаула.