"Дети постоянно падают". Жительница Барнаула пожаловалась на скользкий тротуар

По словам женщины, зачастую ребятишки падают прямо на проезжую часть

30 ноября 2023, 14:15, ИА Амител

Фото: Barnaul 22

Жительница Барнаула пожаловалась на тротуар, ведущий к лицею № 2 со стороны улицы Аванесова.

Телеграм-каналу Barnaul 22 женщина рассказала, что сейчас дорожка полностью покрыта льдом, а вдобавок к этому у нее еще есть наклон. В итоге дети по пути в школу "постоянно падают", зачастую при этом – на проезжую часть.

"Сегодня, например, мой ребенок упал, ударившись о забор сильно головой, а нижняя часть тела оказалась на дороге, повезло, что машин не было... Поставить ограждение или выровнять как-то часть дорожки надо, про посыпать вообще молчу", – написала горожанка.

Ранее жители поселка Амурского Бийского района пожаловались на покрывшуюся льдом водонапорную башню.