Кусок шлифовального круга отлетел в голову работнику АО "Алтайвагон"
Мужчину госпитализировали
01 декабря 2023, 14:31, ИА Амител
Фото: amic.ru
В Рубцовске работник АО "Алтайвагон" пострадал во время работ в литейном цехе, сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.
Инцидент случился 25 ноября.
"Обрубщик, выполняя свои обязанности, получил травму головы в результате попадания в него фрагмента шлифовального круга", – рассказали в ведомстве.
В результате мужчину госпитализировали. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении требований охраны труда.
В его рамках будет дана правовая оценка действий ответственных за технику безопасности на предприятии. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
19:46:13 02-12-2023
скажут сам виноват каску не одел и на этом всё.