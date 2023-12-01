Кусок шлифовального круга отлетел в голову работнику АО "Алтайвагон"

Мужчину госпитализировали

01 декабря 2023, 14:31, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Рубцовске работник АО "Алтайвагон" пострадал во время работ в литейном цехе, сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.

Инцидент случился 25 ноября.

"Обрубщик, выполняя свои обязанности, получил травму головы в результате попадания в него фрагмента шлифовального круга", – рассказали в ведомстве.

В результате мужчину госпитализировали. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении требований охраны труда.

В его рамках будет дана правовая оценка действий ответственных за технику безопасности на предприятии. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.