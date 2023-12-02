В Барнауле восстановили движение трамваев № 4

Работы по восстановлению и запуску маршрута № 3 продолжаются

02 декабря 2023, 11:00, ИА Амител

Фото: amic.ru

Движение трамвайного маршрута № 4 в Барнауле восстановлено с 2 декабря, сообщили в мэрии.

Движение этих трамваев теперь организовано по схеме: от остановки "Депо № 1" по улице Анатолия, проспекту Красноармейскому, Строителей, Ленина, улице Кулагина до остановки "Микрорайон Восточный". И так же – в обратном направлении.

Работы по восстановлению и запуску трамваев № 3 продолжаются.

Проблемы с этими двумя трамвайными маршрутами возникли 1 декабря, когда во время обкатки путей на улице Кулагина обнаружили неисправность контактной сети.

В связи с этим движение трамваев № 3 и № 4 скорректировали, организовав его без захода на улицу Кулагина и в поселок Восточный.