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Массовые проверки проводят на дорогах Барнаула 13 декабря

Рейды коснутся в том числе и пешеходов

13 декабря 2023, 13:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Сотрудники ДПС проводят рейды в Барнауле 13 декабря, сообщили в мэрии.

Инспекторы проверяют водителей на предмет перевозки детей без использования специальных автокресел либо ремней безопасности.

Кроме того, в темное время суток рейды будут направлены на предупреждение нарушений ПДД пешеходами, в том числе при движении вне населенных пунктов без предметов со светоотражающими элементами.

Барнаул проверки ДПС

Комментарии 11

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Гость

13:40:51 13-12-2023

Воробьи в такие морозы под стрехами сидят, а полицейских выгнали на мороз. Совсем за людей не считают.

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Nhjwrbq

14:28:22 13-12-2023

Собачья работа у ребят... Я в сб возвращался по трассе в город - стоят, бедолаги... Жаль их, конечно.

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Гость

14:52:55 13-12-2023

Nhjwrbq (14:28:22 13-12-2023) Собачья работа у ребят... Я в сб возвращался по трассе в гор... Вы на пенсию во сколько пойдете, если доживете ? И они. Вы сколько получаете? и они? Так что каждый выбрал свою марковку, её он и грызет.

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Гость

16:02:49 13-12-2023

Гость (14:52:55 13-12-2023) Вы на пенсию во сколько пойдете, если доживете ? И они. Вы с... Хорошо я получаю. И стаж у меня 1,5 года за год работы. И 30 лет стажа хватит, чтобы на пенсию выйти (считай, реальных 20 лет отработать)

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Гость

16:41:31 13-12-2023

Гость (16:02:49 13-12-2023) Хорошо я получаю. И стаж у меня 1,5 года за год работы. И 30... На тюрьме охранником трудитесь?

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Гость

18:11:38 13-12-2023

Не так уж они и зарабатывают. Зря вы так про них. Если что на дороге.

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Гость

15:27:36 13-12-2023

Так то они всегда стоят на трассе в непогоду для помощи водителям

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Гость

15:33:16 13-12-2023

Инспекторы проверяют водителей на предмет перевозки детей без использования специальных автокресел либо ремней безопасности.-------- прокатился сегодня утром (с 6-30 до 8-20) по центру. видел одну гайцовскую машину на красноармейском. возле перехода на красноармейском 69-б. потом в обед прокатился. вообще продавцов полосатых палок не видел... они солнечного света боятся как вампиры?

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гость

18:54:08 13-12-2023

дали бы им лучше термос с горячем чаем пусть бы на остановках людей поили горячим в такие морозы

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Гость

19:44:25 13-12-2023

гость (18:54:08 13-12-2023) дали бы им лучше термос с горячем чаем пусть бы на остан... Вы забыли, где живете.

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Жора

21:30:04 13-12-2023

гость (18:54:08 13-12-2023) дали бы им лучше термос с горячем чаем пусть бы на остан... Сам то, сердешный, отчего не напоишь горячим чаем на остановках? Термос не дают?

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