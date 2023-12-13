Массовые проверки проводят на дорогах Барнаула 13 декабря
Рейды коснутся в том числе и пешеходов
13 декабря 2023, 13:15, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Сотрудники ДПС проводят рейды в Барнауле 13 декабря, сообщили в мэрии.
Инспекторы проверяют водителей на предмет перевозки детей без использования специальных автокресел либо ремней безопасности.
Кроме того, в темное время суток рейды будут направлены на предупреждение нарушений ПДД пешеходами, в том числе при движении вне населенных пунктов без предметов со светоотражающими элементами.
13:40:51 13-12-2023
Воробьи в такие морозы под стрехами сидят, а полицейских выгнали на мороз. Совсем за людей не считают.
14:28:22 13-12-2023
Собачья работа у ребят... Я в сб возвращался по трассе в город - стоят, бедолаги... Жаль их, конечно.
14:52:55 13-12-2023
Nhjwrbq (14:28:22 13-12-2023) Собачья работа у ребят... Я в сб возвращался по трассе в гор... Вы на пенсию во сколько пойдете, если доживете ? И они. Вы сколько получаете? и они? Так что каждый выбрал свою марковку, её он и грызет.
16:02:49 13-12-2023
Гость (14:52:55 13-12-2023) Вы на пенсию во сколько пойдете, если доживете ? И они. Вы с... Хорошо я получаю. И стаж у меня 1,5 года за год работы. И 30 лет стажа хватит, чтобы на пенсию выйти (считай, реальных 20 лет отработать)
16:41:31 13-12-2023
Гость (16:02:49 13-12-2023) Хорошо я получаю. И стаж у меня 1,5 года за год работы. И 30... На тюрьме охранником трудитесь?
18:11:38 13-12-2023
Не так уж они и зарабатывают. Зря вы так про них. Если что на дороге.
15:27:36 13-12-2023
Так то они всегда стоят на трассе в непогоду для помощи водителям
15:33:16 13-12-2023
Инспекторы проверяют водителей на предмет перевозки детей без использования специальных автокресел либо ремней безопасности.-------- прокатился сегодня утром (с 6-30 до 8-20) по центру. видел одну гайцовскую машину на красноармейском. возле перехода на красноармейском 69-б. потом в обед прокатился. вообще продавцов полосатых палок не видел... они солнечного света боятся как вампиры?
18:54:08 13-12-2023
дали бы им лучше термос с горячем чаем пусть бы на остановках людей поили горячим в такие морозы
19:44:25 13-12-2023
гость (18:54:08 13-12-2023) дали бы им лучше термос с горячем чаем пусть бы на остан... Вы забыли, где живете.
21:30:04 13-12-2023
гость (18:54:08 13-12-2023) дали бы им лучше термос с горячем чаем пусть бы на остан... Сам то, сердешный, отчего не напоишь горячим чаем на остановках? Термос не дают?