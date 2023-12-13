Массовые проверки проводят на дорогах Барнаула 13 декабря

Рейды коснутся в том числе и пешеходов

13 декабря 2023, 13:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Сотрудники ДПС проводят рейды в Барнауле 13 декабря, сообщили в мэрии.

Инспекторы проверяют водителей на предмет перевозки детей без использования специальных автокресел либо ремней безопасности.

Кроме того, в темное время суток рейды будут направлены на предупреждение нарушений ПДД пешеходами, в том числе при движении вне населенных пунктов без предметов со светоотражающими элементами.