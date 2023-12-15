Семь домов остались без холодной воды в Барнауле
Устранить коммунальную аварию обещают к полуночи
15 декабря 2023, 12:31, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В семи домах Барнаула 15 декабря отключили холодную воду из-за коммунальной аварии у дома № 85 по улице 5-й Западной. Об этом сообщили в "Росводоканал Барнаул".
Ограничение затронуло следующие адреса:
- ул. 5-я Западная, 83, 85, 85а/1, 87;
- ул. Титова, 9а, 9б, 9г.
Вышедшую на поверхность воду убирают дорожники. Ориентировочно повреждение устранят к полуночи.
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