Семь домов остались без холодной воды в Барнауле

Устранить коммунальную аварию обещают к полуночи

15 декабря 2023, 12:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В семи домах Барнаула 15 декабря отключили холодную воду из-за коммунальной аварии у дома № 85 по улице 5-й Западной. Об этом сообщили в "Росводоканал Барнаул".

Ограничение затронуло следующие адреса:

ул. 5-я Западная, 83, 85, 85а/1, 87;

ул. Титова, 9а, 9б, 9г.

Вышедшую на поверхность воду убирают дорожники. Ориентировочно повреждение устранят к полуночи.