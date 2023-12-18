Барнаулец прописал у себя дома шесть иностранцев и попал под статью
Фактически никто из мигрантов у горожанина не проживал
18 декабря 2023, 10:31, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Барнауле полицейские выявили факт фиктивной регистрации шести граждан ближнего зарубежья, сообщили в УМВД Алтайского края.
Установили, что иностранцев на учет поставил 30-летний местный житель. При этом фактически никто из мигрантов по указанному им адресу не проживал.
В итоге в отношении горожанина возбудили уголовное дело.
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