Барнаулец прописал у себя дома шесть иностранцев и попал под статью

Фактически никто из мигрантов у горожанина не проживал

18 декабря 2023, 10:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле полицейские выявили факт фиктивной регистрации шести граждан ближнего зарубежья, сообщили в УМВД Алтайского края.

Установили, что иностранцев на учет поставил 30-летний местный житель. При этом фактически никто из мигрантов по указанному им адресу не проживал.

В итоге в отношении горожанина возбудили уголовное дело.