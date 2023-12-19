53-летний барнаулец попался полицейским с наркотиками

Мужчину задержали после того, как он поднял закладку

19 декабря 2023, 09:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле оперативники задержали мужчину, подозреваемого в хранении наркотиков, сообщили в МВД Алтайского края.

О возможной причастности 53-летнего горожанина к преступлению правоохранители узнали "в ходе отработки оперативной информации".

Поймали мужчину на остановке общественного транспорта – после того как он поднял "закладку" с одним граммом "синтетики".

Мужчина признался, что принимает наркотики редко и заказал их через мессенджер.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.