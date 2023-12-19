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53-летний барнаулец попался полицейским с наркотиками

Мужчину задержали после того, как он поднял закладку

19 декабря 2023, 09:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Барнауле оперативники задержали мужчину, подозреваемого в хранении наркотиков, сообщили в МВД Алтайского края.

О возможной причастности 53-летнего горожанина к преступлению правоохранители узнали "в ходе отработки оперативной информации".

Поймали мужчину на остановке общественного транспорта – после того как он поднял "закладку" с одним граммом "синтетики".

Мужчина признался, что принимает наркотики редко и заказал их через мессенджер.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Барнаул борьба с наркотиками

Комментарии 2

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Гость

09:18:01 19-12-2023

53 года и до сих пор балуется этой пакостью? Идиот, не мог дождаться Альцгеймера?

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Элен без ребят

09:36:20 19-12-2023

Гость (09:18:01 19-12-2023) 53 года и до сих пор балуется этой пакостью? Идиот, не мог д... наркоманы редко доживают до такого возраста. скорее всего, других "балует", на эти 2% и существует.

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