53-летний барнаулец попался полицейским с наркотиками
Мужчину задержали после того, как он поднял закладку
19 декабря 2023, 09:15, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Барнауле оперативники задержали мужчину, подозреваемого в хранении наркотиков, сообщили в МВД Алтайского края.
О возможной причастности 53-летнего горожанина к преступлению правоохранители узнали "в ходе отработки оперативной информации".
Поймали мужчину на остановке общественного транспорта – после того как он поднял "закладку" с одним граммом "синтетики".
Мужчина признался, что принимает наркотики редко и заказал их через мессенджер.
Возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
09:18:01 19-12-2023
53 года и до сих пор балуется этой пакостью? Идиот, не мог дождаться Альцгеймера?
09:36:20 19-12-2023
Гость (09:18:01 19-12-2023) 53 года и до сих пор балуется этой пакостью? Идиот, не мог д... наркоманы редко доживают до такого возраста. скорее всего, других "балует", на эти 2% и существует.