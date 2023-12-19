В Славгородской ЦРБ почти завершили первый этап капремонта инфекционного отделения
На обновление выделили 65 млн рублей
19 декабря 2023, 13:28, ИА Амител
Фото: Минздрав Алтайского края
В Славгороде завершают первый этап капремонта инфекционного отделения центральной районной больницы, сообщили в Минздраве Алтайского края.
Подрядчик уже выполнил демонтажно-монтажные работы, вывез с объекта строительный мусор, провел инженерные сети, установил вентиляцию и прочее.
Сумма контракта – 65 млн рублей, их выделили из краевого бюджета. Первый этап профинансировали на 30 млн. В 2024 году проведут второй этап капремонта.
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