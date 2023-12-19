Житель Алтая перевел мошеннику 120 тысяч рублей в качестве предоплаты за автомобиль
В противном случае "продавец" отказывался от переговоров
19 декабря 2023, 14:31, ИА Амител
Фото: unsplash.com
30-летний житель Горно-Алтайска лишился 120 тысяч рублей при попытке купить автомобиль, сообщили в МВД Республики Алтай.
Мужчину заинтересовало в интернете объявление и он созвонился с продавцом. Тот сказал, что машина в другом городе и нужно внести предоплату, в противном случае переговоров не будет.
Горожанин перевел деньги, и тогда "автовладелец" ему написал, что он – мошенник. С тех пор аферист не выходил на связь.
Мужчина обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве с причинением значительного ущерба гражданину.
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