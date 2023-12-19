Житель Алтая перевел мошеннику 120 тысяч рублей в качестве предоплаты за автомобиль

В противном случае "продавец" отказывался от переговоров

19 декабря 2023, 14:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com

30-летний житель Горно-Алтайска лишился 120 тысяч рублей при попытке купить автомобиль, сообщили в МВД Республики Алтай.

Мужчину заинтересовало в интернете объявление и он созвонился с продавцом. Тот сказал, что машина в другом городе и нужно внести предоплату, в противном случае переговоров не будет.

Горожанин перевел деньги, и тогда "автовладелец" ему написал, что он – мошенник. С тех пор аферист не выходил на связь.

Мужчина обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве с причинением значительного ущерба гражданину.