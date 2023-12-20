Путин поздравил сотрудников и ветеранов органов безопасности с праздником

Президент подчеркнул, что у органов безопасности нет простых задач, однако их сотрудники обладают потенциалом и возможностями для их решения

20 декабря 2023, 13:16, ИА Амител

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов органов безопасности с профессиональным праздником. Обращение главы государства опубликовали на официальном сайте Кремля.

Президент подчеркнул, что у органов безопасности нет простых задач, однако их сотрудники обладают потенциалом и возможностями, которые позволяют защитить безопасность общества, государства и российских граждан.

"И уверен, будете и впредь работать с высокой отдачей, беречь и развивать лучшие профессиональные традиции, а значит, добиваться новых успехов, достойно, с честью служить России и нашему великому народу", – сказал Владимир Путин.В заключение он поздравил работников и ветеранов с праздником и наступающим 2024 годом.