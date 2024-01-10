Человек погиб в массовом ДТП в Алтайском крае

Авария случилась на трассе Барнаул — Бийск

10 января 2024, 14:15, ИА Амител

Кадр: "В курсе 22"

Человек погиб в результате ДТП с участием трех автомобилей в Троицком районе Алтайского края, пишет "В курсе 22".

Авария случилась на трассе Барнаул – Бийск. Одним из участников происшествия стал грузовой автомобиль.

"Как рассказал очевидец, погибла пожилая женщина, водитель-мужчина был еще живой", – говорится в сообщении.

Обстоятельства произошедшего уточняются.