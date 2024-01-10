Человек погиб в массовом ДТП в Алтайском крае
Авария случилась на трассе Барнаул — Бийск
10 января 2024, 14:15, ИА Амител
Кадр: "В курсе 22"
Человек погиб в результате ДТП с участием трех автомобилей в Троицком районе Алтайского края, пишет "В курсе 22".
Авария случилась на трассе Барнаул – Бийск. Одним из участников происшествия стал грузовой автомобиль.
"Как рассказал очевидец, погибла пожилая женщина, водитель-мужчина был еще живой", – говорится в сообщении.
Обстоятельства произошедшего уточняются.
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