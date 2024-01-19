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Летевший из Москвы в Кемерово самолет совершил экстренную посадку в Новосибирске

Завершение рейса ждут 179 пассажиров

19 января 2024, 11:45, ИА Амител

Фото: t.me/zstproc
Фото: t.me/zstproc

Самолет авиакомпании "Победа", летевший из московского Шереметьево в Кемерово, совершил вынужденную посадку в Новосибирске.

Как рассказали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, причиной внепланового приземления стала техническая неисправность.

Борт отстранили от эксплуатации. Завершение рейса тем временем ожидают 179 пассажиров.

Сейчас ведомство проводит надзорные мероприятия по защите их прав на получение услуг, полагающихся при задержке.

Накануне в Брянской области вертолет совершил аварийную посадку на трассу М-3 и оборвал высоковольтную линию.

Новосибирская область Кемеровская область самолёт

Комментарии 4

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Гена

11:47:54 19-01-2024

Зомбоящик сказал 600 бортов МС-21 сделают... Налетаемся..

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Сергей

12:29:26 19-01-2024

Зачастили...

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Гость

12:33:35 19-01-2024

победа, *обеда, **беда

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Гость

13:10:23 19-01-2024

А вы зачем зомбоящик смотрите? Говорил же профессор - не смотреть.

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