Летевший из Москвы в Кемерово самолет совершил экстренную посадку в Новосибирске
Завершение рейса ждут 179 пассажиров
19 января 2024, 11:45, ИА Амител
Фото: t.me/zstproc
Самолет авиакомпании "Победа", летевший из московского Шереметьево в Кемерово, совершил вынужденную посадку в Новосибирске.
Как рассказали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, причиной внепланового приземления стала техническая неисправность.
Борт отстранили от эксплуатации. Завершение рейса тем временем ожидают 179 пассажиров.
Сейчас ведомство проводит надзорные мероприятия по защите их прав на получение услуг, полагающихся при задержке.
Накануне в Брянской области вертолет совершил аварийную посадку на трассу М-3 и оборвал высоковольтную линию.
11:47:54 19-01-2024
Зомбоящик сказал 600 бортов МС-21 сделают... Налетаемся..
12:29:26 19-01-2024
Зачастили...
12:33:35 19-01-2024
победа, *обеда, **беда
13:10:23 19-01-2024
А вы зачем зомбоящик смотрите? Говорил же профессор - не смотреть.