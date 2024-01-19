В Бийске мужчина поджег иномарку депутата за 3 млн рублей и попался полиции
Подозреваемого заключили под стражу
19 января 2024, 19:00, ИА Амител
В Бийске полицейские задержали подозреваемого в поджоге иномарки на улице Кутузова, сообщили в телеграм-канале МВД Алтайского края.
В ночь на 14 января в Бийске сгорел автомобиль Toyota Fortuner, после чего в полицию с заявлением обратился собственник машины.
Во время оперативно-разыскных мероприятий стражи порядка установили и задержали подозреваемого – им оказался 37-летний житель Смоленского района.
Мужчина дал признательные показания. На него завели дело об умышленном уничтожении имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ) и поместили под стражу. Предварительный ущерб от его действий оценили более чем в 3 млн рублей.
По данным "Банкфакса", машиной, предположительно, владеет депутат Думы Бийска и директор МУП "Водоканал" Анатолий Чуй. Есть ли какая-то связь между ним и подозреваемым, в ведомстве не уточнили. Расследование продолжается.
19:07:30 19-01-2024
Для начало директора водоканала проверить надо. Откуда такая материальная мощ ?
19:23:15 19-01-2024
Хорошая новость!Не спроста он его спалил
19:53:20 19-01-2024
Все ок, только нужно уточнить, откуда у депутата из Бийска тачка за 3 ляма...
20:37:18 19-01-2024
Ну не просто так
08:10:45 20-01-2024
Форчунер - это недотачка, и 3 ляма это не стоит. Вообще, как бы отношения не складывались, и какой бы скотиной не был твой оппонент, нельзя имущество жечь. Это табу, это запрещено. И подозреваемого жителя Смоленского района стоит отправить на именную просеку хотя бы ради примера другим. Ну нельзя так решать конфликты. Во первых это просто подло. Во вторых это мерзко. Имеешь что сказать - скажи в лицо, ты же не трус, ты же не падла.
12:52:57 20-01-2024
Гость (08:10:45 20-01-2024) Форчунер - это недотачка, и 3 ляма это не стоит. Вообще, как... Возможно, вы правы! Но откуда взялась цифра 3 млн? Скорее всего от заявителя, он оценил свое авто в эту сумму. Конечно, у многих возникает вопрос, как купить такой автомобиль по цене стоимости квартиры.
12:54:39 20-01-2024
поджег иномарку депутата за 3 млн рублей