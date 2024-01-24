В Барнауле два брата попались полиции на закладках
В отношении родственников возбудили уголовное дело
24 января 2024, 11:15, ИА Амител
В Барнауле полицейские поймали двух братьев 2001 и 2004 годов рождения, подозреваемых в покушении на сбыт синтетических наркотиков.
Как сообщили в МВД Алтайского края, в сентябре прошлого года старший брат увидел в мессенджере рекламу о работе курьером, написал работодателю и так стал закладчиком.
В начале декабря парень получил заказ: поднять тайник-закладку в Новокузнецке. Забрав вместе с младшим братом "товар", они расфасовали его часть в арендованной квартире, а часть – разложили на улицах Барнаула.
Полицейским они попались, когда делали очередной тайник. Как показала экспертиза, злоумышленники распространяли мефедрон. В общей сложности у них изъяли почти 11 граммов этого наркотика.
В отношении фигурантов возбудили уголовное дело. Их задержали и сейчас проверяют на причастность к аналогичным преступлениям. Ранее они судимы не были.
11:29:06 24-01-2024
А еще на пеналах и карандашах палятся. Будьте осторожны!